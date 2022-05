Mediaset Infinity ora si guarda anche su Apple TV

Mediaset Infinity, la piattaforma per la visione di contenuti online, gratis e a pagamento, sbarca finalmente su Apple TV, il set top box di Apple. Da oggi, dunque, il servizio sarà visibile direttamente sulla TV del salotto, tramite il box della Mela, e non solo su iPhone e iPad. Il download dell’app, ovviamente rimane gratuito per tutte le piattaforme.

Mediaset Infinity permette di guardare show, fiction, film e serie tv, ma anche documentari, programmi di informazione, sport e cartoni animati. Inoltre, l’app consente di guardare le dirette di Canale 5, Italia1, Rete4 e di tutti gli altri canali tv Mediaset.

L’inserimento su Apple TV è certamente un modo per ampliare la platea di spettatori, soprattutto adesso che il servizio ha acquistato i diritti per Champions League. Per poter procedere alla visione di Mediaset Infinity su Apple TV è sufficiente scaricare l’app all’interno del set top box, naturalmente dall’App Store ufficiale Apple. L’unico requisito richiesto è aver installato tvOS 15, o versione di sistema successiva.

L’app, oltre a consentire la riproduzione di programmi gratis, permette anche l’accesso a Infinity+, con migliaia di film, serie tv e cartoni aggiuntivi, anche a pagamento. Mediaset Infinity per iPhone, iPad e Apple TV si scarica gratis da App Store direttamente a questo indirizzo.

