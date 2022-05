EA abbandona nome e marchio FIFA dal 2023

FIFA 2023 di EA non ci sarà. O meglio, ci sarà ma si chiamerà in altro modo. EA sta ufficialmente abbandonando il marchio FIFA per i suoi videogiochi a tema calcistico, già a partire dall’uscita del prossimo anno. Lo ha annunciato ufficialmente la società nelle scorse ore. Il nuovo titolo per i giochi sarà EA Sports FC.

Nonostante il cambio di nome, sembra che gran parte del DNA dei giochi FIFA rimarrà lo stesso:

Tutto ciò che ami dei nostri giochi farà parte di EA Sports FC: le stesse grandi esperienze, modalità, campionati, tornei, club e atleti saranno lì. La squadra definitiva, la modalità carriera, i Pro Club e Volta Football saranno tutti lì. Il nostro portafoglio di licenze unico di oltre 19.000 giocatori, oltre 700 squadre, oltre 100 stadi e 30 campionati in cui abbiamo continuato a investire per decenni sarà ancora lì, unicamente in EA Sports FC. Ciò include partnership esclusive con Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, MLS e altro ancora a venire

EA condividerà maggiori informazioni su FIFA 2023, anzi EA Sports FC nell’estate del prossimo anno. Ha anche promesso che EA si “impegna a garantire che il prossimo FIFA sia la nostra migliore [versione] di sempre, con più funzionalità, modalità di gioco, contenuti della Coppa del Mondo, club, campionati, competizioni e giocatori di qualsiasi titolo FIFA prima”.

L’abbandono di EA del marchio FIFA per il 2023 non è una sorpresa totale. EA ha annunciato pubblicamente l’anno scorso che stava “esaminando l’accordo sui diritti di denominazione con la FIFA”. E i commenti trapelati dal CEO di EA Andrew Wilson hanno indicato che tali termini risultavano insoddisfacenti:

Fondamentalmente, quello che otteniamo dalla FIFA in un anno non di Coppa del Mondo sono le quattro lettere sulla parte anteriore della copertina

EA ha anche mostrato una recente volontà di realizzare giochi sportivi con un marchio meno spumeggiante. La società sta riportando le partite di football universitario in un nuovo gioco che dovrebbe essere rilasciato nell’estate del 2023, ed EA sta anche lavorando a un nuovo gioco di simulazione di golf, EA Sports PGA Tour, che uscirà nella primavera del 2023. La FIFA prevede ancora di lavorare con altri editori su giochi futuri con il suo marchio:

Un certo numero di nuovi giochi non simulativi sono già in produzione e verranno lanciati durante il terzo trimestre di quest’anno. Il primo sarà “un’esperienza di gioco su misura” incentrata sulla Coppa del Mondo di quest’anno, che si svolge in Qatar a partire da novembre

L’organizzazione ha anche affermato che il suo lavoro con EA per il titolo FIFA di quest’anno è una “estensione a breve termine” che “concede i diritti solo per la categoria calcio simulazione”. La FIFA sta pianificando di rilasciare “un nuovo importante titolo di simulazione FIFA di calcio” nel 2024, anche se afferma che è “attualmente impegnata” con editori, società di media e investitori sul gioco, il che sembra indicare che i dettagli non sono completamente conosciuti.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino crede ancora fortemente nel nome FIFA:

Posso assicurarvi che l’unico gioco autentico e reale che ha il nome FIFA sarà il migliore disponibile per i giocatori e gli appassionati di calcio

Continua, poi: il nome FIFA è l’unico titolo globale e originale. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e FIFA 26, e così via: la costante è il nome FIFA e rimarrà per sempre e rimarrà il migliore.

