Microsoft apre ai negozi di app terze parti, Epic Games c’è

L’apertura di Microsoft ai negozi di App terze parti è stata anticipata nell’ambito della presentazione di Windows 11 e ora la multinazionale di Redmond mantiene la promessa: nel portale dedicato al prossimo imminente sistema operativo saranno presenti diversi nomi importanti, tra cui spicca senza dubbio Epic Games che nel suo negozio proporrà tutti i suoi celebri videogiochi, incluso Fortnite.

«Oggi condividiamo che Amazon ed Epic Games porteranno le loro app storefront su Microsoft Store nei prossimi mesi e non vediamo l’ora di accogliere anche altri negozi in futuro» dichiara la multinazionale di Windows riportata da The Verge. La mossa di Microsoft e anche quella di Epic Games sono agli antipodi delle ragioni che hanno spinto lo sviluppatore a intentare causa contro Apple, tanto più che Microsoft non richiederà alcuna percentuale del fatturato generato dagli app store terze parti.

Più precisamente Microsoft lascia il 100% del fatturato agli sviluppatori di app se usano piattaforme di pagamento alternative (prima era il 95%), con la sola eccezione rappresentata dai videogiochi, ma per questi la multinazionale di Redmond ha già ridotto la percentuale trattenuta dal precedente 30% a solamente il 12%, un’altra arma contro i concorrenti.

Lo sviluppatore di Fortnite ha dichiarato che approderà sul portale di Windows 11 nel giro di pochi mesi e sarà affiancato anche da Amazon Appstore (per fornire le app Android compatibili con Windows 11) e non solo, come facilmente prevedibile. Infatti sempre sul portale Windows 11 potranno finalmente arrivare anche browser web concorrenti di Microsoft Edge, inclusi quelli che non funzionano con il motore di base di Redmond, finora esclusi, tra cui Opera e Yandex Browser.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora notizie su altri importanti negozi di app dedicati ai videogiochi: per esempio spicca l’assenza di Steam di Valve e di GOG dedicati ai videogiochi classici. Grazie a questa scelta strategica Microsoft può ora proporre il proprio negozio di app come una alternativa più aperta e anche molto più favorevole per quanto riguarda termini e condizioni degli sviluppatori, rispetto a Mac App Store di Apple.

