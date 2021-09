iPad Air OLED, Apple cancella il progetto con Samsung

Sentiamo parlare di un iPad OLED fin dal 2017, ma da questa estate si sono intensificate le anticipazioni dalla catena di fornitura Apple: ora sembra che il progetto in corso con Samsung per realizzare un iPad Air OLED entro il 2022 sia stato cancellato, come rileva The Elec.

Le motivazioni del mancato accordo sono diverse, ma vengono indicate soprattutto il costo troppo elevato, oltre a problemi di luminosità e durata. Samsung avrebbe infatti proposto ad Apple la costruzione di pannelli OLED a un solo strato, la tecnica di produzione oggi più utilizzata che prevede un solo strato che contiene elementi in grado di riprodurre i colori fondamentali rosso, verde e blu.

Con questa struttura secondo Apple si ottiene una luminosità inferiore e soprattutto una durata limitata, due fattori critici per iPad che viene usato dagli utenti per molti più anni rispetto a iPhone. La soluzione proposta da Cupertino è invece costituita da pannelli OLED a due strati, una struttura in grado di raddoppiare la luminosità e di aumentare fino a quattro volte la durata.

Purtroppo però per Samsung il costo di produzione è troppo elevato e l’investimento necessario per approntare le linee di produzione per realizzare pannelli OLED a due strati può essere giustificato e ammortizzato solo se il modello di iPad in questione rimanesse in produzione per un lungo periodo.

In definitiva l’accordo tra Apple e Samsung per iPad Air OLED nel 2022 è saltato, ma questo non significa che non vedremo mai un iPad OLED. Apple potrebbe rivolgersi a un altro costruttore, per esempio LG oppure il colosso cinese BOE, oppure potrebbe impiegare schermi OLED in iPad a partire dal 2023, come più fonti prevedono.

Nel frattempo Apple impiega la tecnologia mini LED in iPad Pro 12,9″ attesa anche sui prossimi MacBook Pro 2021 con Apple Silicon. Nella sua ultima presentazione Apple California Streaming sono stati presentati iPad mini 6 completamente rivisto e anche il nuovo iPad 2021 economico.