Microsoft Bing lancia il portale di tracciamento per COVID-19

Il team di Microsoft Bing ha lanciato un portale web per il tracking di infezioni da coronavirus (COVID-19) in tutto il mondo.

Il sito web è accessibile dall’indirizo bing.com/covid ed è un localizzatore basico che mostra statistiche aggiornate per ogni nazione del mondo e i vari stati USA.

I portale mostra dati aggregati da fonti autorevoli quali , l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Centers for disease control and prevention (Cdc, un organismo di controllo della sanità pubblica negli USA), e l’europeo Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

È possibile fare click sulle naziomi o sui singoli stati USA nella mappa e visualizzare le ultime statistiche di infezione insieme alle ultime notizie per ogni paese o stato.

Il sito web è stato annunciato due giorni dopo che Donald Trump ha annunciato che Google stava lavorando ad un portale sulla Covid-19. Il sito web di Google dovrebbe essere non solo un portale con un sistema di tracking delle infezioni e news ma include anche informazioni sui sintomi da COVID-19, rischi associati a malattie e informazioni su centri per esami in loco. Al portale starebbe lavorando Verily, azienda controllata da Alphabet (sotto il cui cappello c’è anche Big G) e che lavora a vario titolo nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

Nel momento in cui scriviamo, negli USA i contagiati sono oltre 2700 e contagiati sono sparsi in 49 dei 50 Stati.

RIcordiamo che è possibile seguire i casi di coronavirus anche con la mappa creata dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE). La dashboard online, aggiornata in tempo reale, mostra dati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e centri per il controllo della malattia di Stati Uniti, Cina ed Europa, evidenziando casi confermati e sospetti di coronavirus, insieme a dati su pazienti guariti e decessi. I dati sono visualizzati mediante un sistema GIS (graphic information system) per la presentazione di informazioni derivanti da dati geografici.

