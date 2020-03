In molti forse non sanno che i dispositivi Google Home e Nest Hub consentono anche di effettuare chiamate e videochiamate, sfruttando il servizio Duo di Google. In questo modo sarà dunque possibile effettuare chiamate e video chiamate in vivavoce, sfruttando Google Home disseminati per casa, senza dover prendere lo smartphone nelle mani. Ecco come fare chiamate e videochiamate con Google Home e Nest Hub

Anzitutto, i dispositivi Google che consentono chiamate con Duo Google Nest Hub e Nest Hub Max, oltre che gli altoparlanti Google Home, Nest Mini, Home Mini, e Home Max.

Tramite questi dispositivi è possibile chiamare o ricevere chiamate soltanto da altri utenti Duo. Nel nostro paese, infatti, non è consentito sfruttare questi dispositivi per effettuare chiamate tramite numero di cellulare. Inoltre, non si possono effettuare con questo sistema chiamate di emergenza.

La procedura che suggeriamo di seguito permetterà di effettuare chiamate o, nel caso in cui il dispositivo sia dotato di camera, anche videochiamate.

Ecco come configurare il proprio Google Home, o Nest Hu per chiamare e ricevere chiamate su Duo:

Aprire l’app Google Home, se non l’avete, potete scaricarla gratis su App Store e Google Play;

cliccate sull’icona Impostazioni presente nella barra in alto;

scorrete il menù così aperto fino in basso e selezionate “Chiamate e videochiamate”;

cliccate su “app vocali e video”;

cliccate su “Google Duo”;

selezionate Italia come paese e inserite il vostro numero di cellulare;

scegliete i dispositivi Google Home e Nest Hub presenti in casa da usare per chiamare e ricevere chiamate.

A questo punto siete pronti a inviare e ricevere chiamate sui dispositivi smart presenti in casa. Per gestire chiamate e videochiamate sarà possibile utilizzare i comandi vocali o lo schermo.

Per avviare una chiamata sarà sufficiente lanciare il comando “Ok Google”, seguito dal nome del dispositivo dal quale avviare la chiamata/videochiamata, e poi il comando “Videochiama [contatto]” o “Chiama [contatto] su Duo”. Al contrario, per terminare una chiamata sarà sufficiente ripetere il comando appena descritto, modificando l’ordine vocale in “termina la chiamata o riaggancia”.

Allo stesso modo è possibile ricevere chiamate con Duo usando l’altoparlante o il display. Per rispondere a una chiamata, sarà sufficiente dire “Ok Google”, seguito da “Rispondi alla chiamata”. Per rifiutare una chiamata, invece, sarà sufficiente lanciar il comando “Ok Google, rifiuta la chiamata”.

