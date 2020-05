Microsoft comincia a dire addio a Windows 10 a 32 bit

Windows 10 è da anni disponibile in due varianti: 32 bit e 64 bit. La versione a 64 bit è quella utilizzabile sui computer più recenti, ed è quella consigliata soprattutto quando nel computer è installata una grande quantità di memoria RAM (più di 4 GB). Giacché un sistema operativo a 64 bit può gestire grandi quantità di memoria in modo più efficiente rispetto a un sistema operativo a 32 bit, un sistema a 64 bit può essere più reattivo durante l’esecuzione di diversi programmi nello stesso tempo e il passaggio frequente dall’uno all’altro.

Con il termine dell’era a 32 bit, anche Microsoft – così come già fatto da Apple con macOS Catalina, vuol dire addio ai vecchi processori e con l’update maggio 2020 di Windows 10 comincia a eliminare il supporto per i sistemi più datati. Nelle note dell’aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10, si legge: “A partite da Windows 10 versione 2004, tutti i nuovi sistemi WIndows 10 richiederanno l’uso di build a 64 bit e Microsoft non rilascerà più build a 32 bit per la distruzione OEM”. In altre parole, su qualsiasi computer acquistato in futuro con Windows 10 precaricato, sarà presente sempre e comunque la versione a 64 bit di Windows.

Questo non significa che Microsoft non offrirà supporto per i computer sui quali è in esecuzione Windows 10 a 32 bit; l’azienda continuerà a offrire aggiornamenti e patch anche per i sistemi a 32 bit ma chi ha un vecchio sistema e può aggiornarlo, farà bene ad eseguire l’update ai 64 bit, anche per l’impossibilità di indirizzare più di 3,2GB di memoria RAM e funzionalità di sicurezza più stringenti.

Apple ha eliminato del tutto il supporto 32 bit con macOS 10.15 Catalina ma la transizione di Apple verso i 64 bit è iniziata più di dieci anni addietro, con il supporto 64 bit in Mac OS Leopard nel 2007 e con il passare degli anni sono state eliminate dal sistema le app di serie a 32 bit. Apple ha avvisato da anni gli sviluppatori, spiegando che tutti i software futuri dovevano essere sviluppati a 64 bit.

Come faccio a sapere se su un PC è in esecuzione Windows a 32 o 64 bit?

Per eseguire una versione di Windows a 64 bit, il computer deve avere un processore in grado di supportare l’elaborazione a 64 bit. Per scoprire se un PC usa un processore di questo tipo, basta eseguire le operazioni indicate di seguito:

Windows 8 e Window 10

Seleziona il pulsante Start, scegliere Impostazioni > Sistema > Informazioni sul Sistema.

Sulla destra, nella sezione “Specifiche dispositivo” l’informazione è indicata nella riga “Tipo sistema”.

Windows 7

Selezionare il pulsante Start, sceglere Pannello di controllo. Nella casella di ricerca digitare “Sistema” per aprire il resoconto con le informazioni di base relative al computer.

Nella sezione “Sistema”, alla riga “Tipo sistema” è possibile verificare quale sistema operativo è attualmente in esecuzione, e in con supporto per l’elaborazione a 64 bit puoi verificare se è supportata l’esecuzione di una versione di Windows a 64 bit. Se nel computer è già in esecuzione una versione di Windows a 64 bit, con supporto per l’elaborazione a 64 bit non è visibile.