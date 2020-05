Cuffie perfette per video conferenze e gaming in offerta a soli 13 € con spedizione gratis

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie a buon mercato per sessioni di videoconferenza o per il gaming, questa offerta potrebbe fare al caso vostro: si tratta di un paio di cuffie over the year dotate di microfono integrato.

Le cuffie sono state appositamente progettate per giocare, ascoltare musica e da usare per videochiamate e videoconferenze, tanto in voga in questo periodo.

Grazie all’imbottitura presente sull’archetto regolabile e sui padiglioni auricolari, le cuffie garantiscono ore di comfort ininterrotto; inoltre la luce a LED integrata offre un’esperienza di utilizzo sicuramente più glamour.

A livello sonoro le cuffie offrono un suono chiaro e bassi profondi per un’esperienza di gioco immersiva ed un audio reale grazie ai driver magnetici al neodimio da 40 mm, per un suono coinvolgente perfetto anche le sessioni di gioco più animate.

A questo si aggiunge il microfono flessibile che garantisce una comunicazione perfetta anche per sessioni di videochiamata.

Le cuffie sono dotate di due jack da 3,5 mm e una presa USB sulla cuffia: il jack rosso da 3,5 mm è per il microfono, il jack blu da 3,5 mm è per l’auricolare, mentre la presa USB è per la luce a LED.

Quando si utilizza un PC desktop, è possibile collegare entrambi i jack da 3,5 mm all’interfaccia corrispondente, per un funzionamento corretto.

Le cuffie sono vendute al prezzo di circa 13 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.