Microsoft Command Palette è un launcher rapido per Windows stile Spotlight di macOS

Microsoft Command Palette è una semplice ma comoda utility, una versione avanzata del launcher PowerToys Run che consente di eseguire alcune operazioni e avviare app digitando le richieste dopo avere premuti Win+Alt+Spazio (scorciatoia di tastiera personalizzabile). Il launcher ricorda Spoptlight su macOS e permette di richiamare velocemente app, cercare cartelle, file, eseguire calcoli, avviare comandi di sistema e altro ancora.

Command Palette è disponibile per tutti gli utenti Windows dall’app PowerToys anche se Microsoft sembra avere come target di riferimento gli sviluppatori e i cosiddetti “power user”. È possibile usare Command Palette per accedere ai comandi Windows, avviare comandi per il prompt o la shell; sono presenti funzioni per richiamare velocemente siti web, effettuare ricerche sul web, cercare cartelle e file, alla stregua di quanto possibile fare con Spotlight o Alfred.

L’utility è personalizzabile: si possono aggiungere comandi e funzionalità sfruttando estensioni di terze parti; questa è, in effetti, la vera novità: la possibilità di sfruttare componenti software aggiuntivi per ampliarne le capacità. Il supporto a winget (gestore di pacchetti) permette di installare, disinstallare e aggiornare estensioni direttamente da Command Palette, aggiornare le varie app di sistema con un unico comando, scaricare e installare app dal Microsoft Store senza bisogno di passare dall’app dello store.

Utile anche la possibilità di salvare segnalibri, memorizzando scorciatoie per file, cartelle e pagine web da impostare come comandi di primo livello.