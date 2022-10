Microsoft HoloLens provoca nausea ai soldati

Il visore HoloLens di Microsoft, in dotazione ad alcuni tester dell’esercito americano sta causando qualche problema: un recente rapporto rivela che l’attuale iterazione dell’Integrated Visual Augmentation System (IVAS) sta creando problemi di nausea ai soldati.

Come riferito da Bloomberg e Business Insider alcuni tester hanno sofferto di nausea, mal di testa e affaticamento degli occhi mentre usavano il visore HoloLens per la realtà aumentata. Altre preoccupazioni emerse dai test riguardano il campo visivo limitato e il bagliore del visore, che può rivelare la posizione di un soldato anche a lunga distanza.

Un portavoce Microsoft che ha parlato con Business Insider ha affermato che IVAS ha fallito quattro elementi su sei in un test. Anche il direttore dei test operativi e della valutazione del Dipartimento della Difesa, Nickolas Guertin, ha affermato che c’erano ancora troppi fallimenti per le caratteristiche essenziali. In definitiva, l’accettazione dei soldati è ancora bassa, secondo il rapporto.

I test fanno parte di un programma “Soldier Touch Point” che aiuta l’esercito a raccogliere feedback del mondo reale e aiuta Microsoft a perfezionare l’attrezzatura HoloLens personalizzata. Idealmente, il visore dovrebbe fornire alla fanteria informazioni cruciali sul campo di battaglia e una visione notturna migliore.

I militari sembrano essere consapevoli e affrontare i problemi. In una dichiarazione a Insider, il generale di brigata Christopher Schneider ha detto che l’IVAS ha avuto successo nella “la maggior parte” dei criteri, ma ci cono ancora aree in cui “non è stato all’altezza” e sarebbero necessari miglioramenti.

L’assistente segretario all’acquisizione dell’esercito Doug Bush ha autorizzato l’accettazione di un lotto iniziale di 5.000 unità HoloLens ad agosto, ma ha riferito che il ramo delle forze armate stava modificando i suoi piani per “correggere le carenze”. Microsoft ha riferito a Bloomberg che vedeva ancora IVAS come una “piattaforma di trasformazione” e stava andando avanti con la consegna dei visori inizialmente previsti.

I risultati non significano necessariamente che il design IVAS esistente sia profondamente imperfetto. Tuttavia, si aggiungono a una serie di difficoltà derivanti dal contratto di 10 anni e 9 miliardi di dollari per la fornitura di 120.000 dispositivi. Il progetto ha creato un tumulto in Microsoft, dove i dipendenti si sono opposti a lavorare su progetti che ruotavano attorno al mondo delle armi.

L’esercito ha anche ritardato il lancio alla fine dell’anno scorso per consentire più tempo di sviluppo. In definitiva, sembra che potrebbe volerci un po’ di tempo prima che la tecnologia sia pronta per il combattimento. Forse funzionerà meglio con il primo visore Apple atteso nel 2023.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft sono disponibili qui, invece per tutte le notizie che riguardano la realtà aumentata si parte da questa pagina.