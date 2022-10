Signal rimuove il supporto all’invio SMS su Android

Oltre a supportare i messaggi e le chiamate criptate end-to-end con altri utenti Signal, l’app Signal per Android può essere configurata come app predefinita per SMS/MMS: basta aprire Signal, toccare l’icona con il proprio profilo, selezionare Conversazioni > SMS ed MMS > Usa come app SMS predefinita. Quando Signal è impostata come app di messaggistica predefinita, nei Contatti saranno mostrati sia i contatti Signal sia quelli non-Signal (utenti che non dispongono dell’app); una lettera blu nella colonna esterna indica che il contatto è su Signal.

Gli sviluppatori di Signal hanno ora adeciso di non supportare più gli SMS nell’app Android. «Per contestualizzare – spiegano – Quando abbiamo cominciato a supportare gli SMS, Signal non esisteva. La nostra app Android era denominata TextSecure e il protocollo di cifratura Signal era denominato Axolotl. Sono passati circa dieci anni da allora, e molte cose sono cambiate. Nel frattempo abbiamo cambiato nome, creato l‘app per iOS e le app desktop, e da un piccolo progetto siamo cresciuti fino a diventare il più usato servizio di messaggistica privata sul pianeta».

«Abbiamo continuato a supportare l’invio e la ricezione di SMS dall’interfaccia Signal dell’app Android; lo abbiamo fatto perché sapevamo che Signal avrebbe permesso di semplificare l’invio e la ricezione di messaggi SMS in chiaro con l’interfaccia di Signal per Android; lo abbiamo fatto perché sapevamo che Signal avrebbe semplificato l’uso da parte delle persone se sfruttato come base per la maggior parte dei messaggi che ricevevano e inviavano, senza bisogno di convincerli a effettuare prima lo switch a Signal; ma questo ha comportato un compromesso: alcuni messaggi inviati e ricevuti con l’interfaccia di Signal su Android non possono essere protetti con le robuste garanzie sulla privacy offerte da Signal».

Proseguono gli sviluppatori «Siamo arrivati a un punto nel quale il supporto agli SMS non ha più senso», dettagliando il perché si è arrivati a questa decisine.

Riassumendo sono tre le ragioni per cui Signal ha deciso di rimuovere il supporto SMS nell’app Android: dare priorità alla sicurezza e alla privacy, garantire che gli utenti non vengano addebitati per i messaggi SMS, infine creare una esperienza utente chiara e comprensibile per chiunque invii messaggi su Signal. La transizione richiederà ancora qualche mese, e gli sviluppatori consigliano di esportare eventuali SMS verso altre app.

