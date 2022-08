Microsoft Office supporta l’inserimento del testo con la scrittura a mano su iPad

Microsoft ha rilasciato una nuova beta di Office per iPad e una delle novità è il supporto della funzionalità che sfrutta l’Apple Pencil per consentire l’inserimento del testo con la scrittura a mano.

La funzione in questione – scrive Macrumors – consente di inserire e modificare testi nei documenti Word, nelle presentazioni PowerPoint e nei fogli di calcolo di Excel usando l’Apple Pencil, con la scrittura a mano automaticamente convertita in testo scritto.

Dopo avere attivato la funzione Scribble (“Scrivi a mano” in italiano), nelle Impostazioni > Apple Pencil, è possibile sfruttare con un tap nella scheda “Disegno” della versione 2.64 dell’app Office. La nuova funzionalità, come accennato, non è ancora disponibile per tutti ma solo per gli utenti che stanno testando la beta, in altre parole gli iscritti al programma Office Insider che hanno modo di provare le versioni preliminari mediante TestFlight. L’aggiornamento per tutti gli utenti dovrebbe essere disponibile nelle prossime settimane.

La funzione Scribble su iPad permette di usare l’Apple Pencil ad esempio per l’inserimento del testo a mano nelle Note. Senza aprire o utilizzare la tastiera su schermo, è possibile rispondere velocemente a un messaggio, scrivere un promemoria e altro ancora. La scrittura a mano viene convertita in testo direttamente su iPad, quindi quello che scriviamo rimane privato (non c’è un procedimento che prevede l’invio a server per la conversione della scrittura).

La funzionalità di scrittura a mano con Apple Pencil offre la possibilità di eseguire operazioni come Eliminare una parola (tracciando un segno a zig zag su di essa), unire o separare dei caratteri (tracciando una linea verticale tra di essi), selezionare un paragrafo (toccando tre volte una parola o facendo scorrere Apple Pencil su un paragrafo) e altro ancora.