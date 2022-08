BMW e Toyota lavorano su auto a celle combustibili

La partnership tra BMW e Toyota non riguarda solo l’ambito sportivo ma anche allo sviluppo della tecnologia a celle combustili.

Lo riferisce il sito Autoblog evidenziando che il sales chief di BMW, Pieter Nota ha raccontato in una intervista al Nikkei che il brand intende commercializzare entro il 2025 veicoli alimentati a idrogeno sviluppati congiuntamente con Toyota.

Il dirigente di BMW non ha indicato dettagli ma ha sottolineato che le celle combustibili hanno particolare rilevanza con grandi SUV quali l’iX5 a idrogeno (concept car fuel cell che la casa bavarese sta testando nelle proibitive condizioni del Circolo Polare Artico) che dovrebbe essere prodotto in quantità limitate prima della fine dell’anno.

BMW e Toyota hanno collaborato su diversi veicoli nel corso degli anni, incluse le spor car Supra. L’alleanza è sui veicoli green è stata formalizzata nel 2013 ed è destinata a proseguire, soprattutto ora che le auto a idrogeno possano godere di una spinta da parte delle istituzioni, relativamente all’industrializzazione e alla distribuzione.

Nonostante la popolarità dei veicoli elettrici, queste secondo molti osservatori non solo altro che il preludio a un futuro verso una nuova e ancora più efficiente tecnologia che potrebbe essere l’idrogeno.

L’idea è di immagazzinare questo gas in bombole ad alta pressione, immettendolo poi in una pila a combustibile denominata fuel cell, grazie alla quale – mediante una reazione elettrochimica – è possibile generare elettricità che emette della semplice acqua.

Le auto fuel cell possono essere ricaricate in pochi minuti al contrario dei veicoli elettrici puri che richiedono molto più tempo per la ricarica. Al momento gli aspetti negativi delle auto a idrogeno sono il prezzo di acquisto elevato e la quasi totale assenza sul nostro territorio di stazioni di rifornimento dedicate.

Dal 2019 le auto a idrogeno sono vendute anche in Italia; le stazioni di servizio di idrogeno non sono molte ma la domanda è in aumento e potrebbe essere rafforzata con programmi incoraggiare la sostituzione dei veicoli obsoleti e inquinanti.

Nel percorso verso la neutralità carbonica, sono possibili varie soluzioni di elettrificazione tra cui HEV (ibrido), BEV (elettrico a batteria) e FCEV (celle a combustile alimentate a idrogeno), a seconda della situazione energetica nei vari paesi e delle differenze di utilizzo da parte degliutenti. I motori a idrogeno rappresentano una di queste opzioni.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.