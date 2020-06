Microsoft passa alla Intelligenza Artificiale per le news MSN e licenzia

L’automazione della forza lavoro sta per costare il posto a dozzine di dipendenti Microsoft fino ad oggi impiegati nel settore notizie. Come riportano il Seattle Times e The Guardian, il colosso di Redmond darà il via a licenziamenti collettivi dopo il 30 giugno, e ciò per via del passaggio alla tecnologia AI per la selezione delle notizie su MSN.

Più nel dettaglio saranno circa 50 i lavoratori a perdere il posto negli Stati Uniti, e 27 nel Regno Unito. Quanti rimarranno a casa dopo il 30 giugno erano responsabili della scelta delle notizie da pubblicare su MSN, oltre che del montaggio e della cura delle storie.

In una dichiarazione al Times, Microsoft ha sottolineato che il tagli al numero di dipedententi “non è il risultato dell’attuale pandemia”. Il concetto dell’utilizzazione di sistemi di Intelligenza Artificiale per la redazione e scelta di notizie non è affatto nuovo. Tuttavia, si tratta di uno dei primi casi che interesserà un sito e una società così importante.

La domanda è se l’automazione più pesante e profonda sarà efficace. Alcune fonti legate al The Guardian si sono dette preoccupate che l’IA potesse inavvertitamente violare le “rigide linee guida editoriali”, tra le quali quelle riguardanti il ban del materiale violento, che solitamente per scelta dei redattori rimaneva in secondo piano, quindi lontano da una vetrina che potesse subito balzare all’occhio del lettore.

Ad ogni modo, questa scelta sarà un test reale di quanto la IA possa sostituire la forza lavoro umana in questo settore; la scelta, ovviamente, si tradurrà anche in un grosso taglio ai costi.