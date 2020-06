Apple ha aumentato il prezzo della RAM a 16GB per il MacBook Pro 13″

Apple ha aumentato il prezzo dell’opzione 16GB di RAM per il MacBook Pro da 13″ con processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 1,4GHz. Per il momento l’aumento di prezzo riguarda solo il modello base.

Scegliendo la configurazione da 16GB bisogna aggiungere +250,00 euro al prezzo iniziale, contro i +125,00 euro chiesti in precedenza.

Non è chiaro perché Apple ha scelto di raddoppiare il prezzo della memoria RAM ma l’aumento è applicato non solo sullo store italiano ma anche negli USA, in Germania, nel Regno Unito e altri store ancora. La decisione potrebbe essere arrivata da segnali sul mercato della RAM che porteranno i prezzi in salita per alcune tipologie di moduli. Vedremo nei prossimi giorni se il costo delle espansioni di memoria RAM in generale aumenterà.

Questo sostanziale incremento del prezzo dell’espansione di memoria RAM del MacBook Pro entry-level diminuisce il rapporto qualità / prezzo di questa configurazione, che ora arriva a 1.779 € anziché 1.654 €. Il MacBook Air con unità SSD da 512GB, 16GB di memoria RAM e processore Intel Core i5 quad‑core di decima generazione a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz) ora costa uguale al MacBook Pro base ma ha 512GB di unità SSD.

Il sito BusinessKorea riferisce di aumenti nel mercato della DRAM a partire da aprile, con i prezzi dei moduli usati per la creazione delle DRAM DDR4 8 Gigabit (Gb) aumentati di circa il 12% tra aprile e maggio, un incremento dei prezzi che si registra per la prima volta da aprile 2017; i prezzi delle memorie flash sono, almeno per il momento, stabili.