Donemax Data Recovery, meno di 3 euro per un completo software di data recovery per Mac

Donemax Data Recovery è una completa utility che consente di ripristinare foto, video, file audio, mail, documenti e file vari eliminati dal Mac, anche dopo avere svuotato per errore il Cestino.

L’utility è compatibile anche con i Mac recenti con macOS Sonoma e seguenti, Mac con chip Intel, chip M1, M2, M3, ecc. È utile per tentare di ripristinare file cancellati per errore, documenti vari da dischi e unità varie inizializzate per sbaglio o che il sistema rifiuta di attivare.

Gli sviluppatori riferiscono che è in grado di recuperare numerose tipologie di file, inclusi documenti, foto, immagini RAW da fotocamera, musica, video, archivi compressi e mail.

Il funzionamento è banale: basta avviare l’utility, indicare l’unità da scansionare alla ricerca di file e attendere: al termine della scansione verrà mostrato tutto quello che è possibile recuperare. Una funzione “preview” (anteprima) consente di mostrare in anteprima file comuni quali: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, DOCX, PPT, ecc. Nel caso di scansioni che richiedono tempo, è possibile salvare lo stato in corso in modo da riprendere la scansione in un momento successivo.

Oltre che dischi esterni, chiavette USB, unità SSD, ecc., è possibile recuperare file anche da SD Card e memory card varie, funzione utile quando queste diventano per qualche motivo inaccessibili o sono state formattate per errore.

I tempi di scansione variano secondo la capacità del disco, la sua velocità e altre fattori. Con dischi di grandi dimensioni potrebbero essere necessarie anche molte ore prima di vedere i risultati. I requisito minimo è la presena di macOS 11 o seguenti.

Donemax Data Recovery costa normalmente 109,95$. Questo software è in sconto speciale a 3$ invece che 109,95$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.