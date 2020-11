Microsoft sfida Zoom con chiamate Teams gratuite 24 ore su 24

Microsoft potrebbe avere un modo semplice per controbattere allo strapotere di Zoom, convivendo l’utenza ad utilizzare Teams: quest’ultimo software consente adesso di effettuare videochiamate gratuite di 24 per utenti desktop e Web. Perché ciò avvenga, solo l’organizzatore del meeting ha bisogno di essere in possesso di un account Microsoft, mentre il numero dei partecipati massimo è di 300 persone. In altri termini, sarà possibile lasciare la chat in esecuzione dalla mattina alla sera se si desidera che amici e parenti passino a trovarci ogni volta che vogliono.

L’utente potrà vedere fino a 49 partecipanti contemporaneamente sullo schermo e Microsoft spera che la modalità Together faccia sentire le persone un po’ meno sole durante questa pandemia.

Non è il primo tentativo di Microsoft di adattare un’app di chat video alla realtà creata dalla pandemia da COVID-19. Skype ha ottenuto una funzione di riunione senza dover accedere agli account nei primi periodi di lockdown.

L’espansione di Teams è, tuttavia, considerevolmente più ambiziosa e potrebbe essere vitale considerando che virus ha annullato la maggior parte delle speranze di riunioni fisiche in vista delle imminenti festività.

Non che Microsoft avesse poi tanta scelta. Zoom sta temporaneamente abbandonando i suoi 40 minuti di videochiamate gratuite per il giorno del Ringraziamento. Se Teams non avesse un’opzione gratuita altrettanto allettante, risulterebbe effettivamente un’app limitata, e limitativa per gli utenti. Ed allora, proprio per non perdere clienti, Microsoft ha deciso di donare agli utenti questa nuova modalità di videochiamate 24 ore su 24, il tutto gratuitamente ovviamente anche per abituarli ad una modalità di colegamento che, finita l’emergenza, potrebbe diventare di nuovo una opzione a pagamento.

Quid di seguito una serie di articoli correlati alle app più note per le videochiamate: