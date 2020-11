Settimana Black Friday Amazon: ecco le offerte di Anker, fino al 50%

Se dovete aggiornare un vostro prodotto Anker con uno di più recente generazione o semplicemente stavate monitorando i prezzi di uno o più prodotti dell’azienda, ecco il momento giusto per fare l’acquisto programmato.

In occasione del Black Friday l’azienda infatti ha appena lanciato una serie di sconti che in qualche caso dimezzano perfino il prezzo. Le offerte infatti vanno dal 25 al 50% e riguardano un po’ tutti i prodotti di punta attualmente in catalogo.

Ci sono varie periferiche Smart per la casa come videocitofoni, telecamere di sicurezza e sensori vari, oppure per gli amanti della musica sono diverse le offerte su cuffie, speaker e auricolari.

Si può comprare in sconto anche hub per iPad Pro e computer con USB-C, videoproiettori Nebula, caricatori tradizionali e wireless. Insomma, moltissimi dei prodotti che trovate recensiti tra le nostre pagine, sono anche in sconto per il Black Friday.

Le offerte restano valide fino al 30 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte: quindi non fatevele scappare.



Anker 5-in-1 USB C Hub

In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker PowerWave – Caricatore wireless da 7,5 W

In offerta a 13,99 – invece di 18,99

sconto 26% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Bundle di Caricatori Wireless

In offerta a 24,49 – invece di 34,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Poverdrive Speed 2 da 39 W

In offerta a 13,99 – invece di 19,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Caricabatteria Auto Mini 24 W

In offerta a 9,99 – invece di 14,99

sconto 33% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Cavo USB C a Lightning Powerline II (180cm)

In offerta a 13,99 – invece di 19,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Hub USB iPad PRO

In offerta a 34,99 – invece di 69,99

sconto 50% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Proiettore portatile Nebula Astro

In offerta a 199,99 – invece di 299,99

sconto 33% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Nebula Capsule Max

In offerta a 349,99 – invece di 499,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Hub USB iPad PRO

In offerta a 489,99 – invece di 699,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Astro E1 Batteria Esterna Tascabile

In offerta a 13,99 – invece di 18,99

sconto 26% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Powerbank PowerCore Essential 20000 PD

In offerta a 31,99 – invece di 45,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh

In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2

In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Cuffie bluetooth Anker Soundcore Spirit X2

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Soundcore Liberty 2 Pro

In offerta a 79,99 – invece di 119,99

sconto 33% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Soundcore Liberty Air 2

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Soundcore Liberty Neo

In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Cuffie Bluetooth Soundcore Life Q20

In offerta a 42,74 – invece di 59,99

sconto 29% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Soundcore cuffie bluetooth wireless Life Q10

In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K

In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy Security eufyCam 2

In offerta a 239,99 – invece di 349,99

sconto 31% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Sensore di accesso eufy Security

In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Telecamera wi-fi interno smart eufy Security 2K panoramica

In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy Security videocitofono wireless con 2K HD

In offerta a 139,99 – invece di 199,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy Security eufyCam 2C add on camera

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy di Anker, HomeVac S11 Infinity

In offerta a 199,99 – invece di 299,99

sconto 33% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy HomeVac H11 Pure

In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy HomeVac H11

In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy [BoostIQ] RoboVac 11S MAX

In offerta a 159,99 – invece di 239,99

sconto 33% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy [BoostIQ] RoboVac 15C Max

In offerta a 159,59 – invece di 227,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



eufy RoboVac G10 Hybrid

In offerta a 189,99 – invece di 269,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker

In offerta a 62,99 – invece di 99,99

sconto 37% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire



Anker Soundcore Mini 3

In offerta a 26,99 – invece di 35,99

sconto 25% – fino al 11/20-11/30

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.