Microsoft Teams porta le lenti AR di Snapchat nelle videochiamate

Microsoft e Snap hanno collaborato per portare gli effetti e le Lenti in realtà aumentata di Snapchat su Teams: questo vuol dire che durante le video chiamate con colleghi o amici si potrà scegliere una delle 26 popolari Lenti di SnapChat, così da per aggiungere un po’ di vivacità alla videochiamata.

Questo consentirà all’utente di trasformarsi letteralmente in un personaggio animato, oltre a poter aggiungere neve virtuale e applicare una varietà di sfondi alla conversazione. Tuttavia, sarà meglio assicurarsi di non lasciare accidentalmente una Lente attiva durante conversazioni più serie.

Snap e Microsoft precisano che la libreria di Lenti ruoterà per mantenere originale ogni video chat. Si potrà attivare una Lente in Teams selezionando l’opzione Effetti video, quindi scegliendo Snapchat. Le Lenti saranno disponibili per tutti a partire da oggi, ma la maggior parte degli utenti dovrebbe avere accesso alle Lenti in Teams nei prossimi giorni.

Le due società si sono avvalse del Camera Kit di Snap (un kit di sviluppo software) per portare la tecnologia di realtà aumentata dell’azienda in Teams. Microsoft ha già utilizzato Camera Kit per aggiungere le funzionalità di AR di Snap alla sua piattaforma di apprendimento video, Flip, dove gli insegnanti possono avviare video tra gli studenti fornendo loro dei prompt.

Secondo Snap, da quando Microsoft ha integrato lenti ed effetti AR di Snap in Flip, gli insegnanti e gli studenti sono stati il 60% più propensi a pubblicare video sulla piattaforma. Snap aveva una propria app desktop che consentiva alle persone di utilizzare le Lenti su servizi di videochiamata di terze parti. Tuttavia, l’azienda ha chiuso l’app, Snap Camera, all’inizio di quest’anno.

A fine marzo Microsoft ha introdotto un importante aggiornamento grafico e funzionale a Teams: qui tutti i dettagli. Tutte le notizie che parlano di Microsoft Teams sono disponibili da questa pagina, invece per gli articoli che parlano di Microsoft si parte da questo collegamento.