Dopo macOS anche Windows 11 supporterà lo standard MIDI 2

Pubblicità

Il MIDI (acronimo di Musical Instrument Digital Interface) è uno standard che permette di gestire le informazioni tra strumenti musicali e periferiche, come i computer; esiste dal 1983 ed è frutto del lavoro di varie aziende specializzate in strumenti musicali che si contendevano il mercato, unite per creare una specifica visionaria.

La versione 2.0 delle specifiche in questione, presentata in anteprima nel 2019 e ufficialmente disponibile dal 2020, è già supportata da macOS (da macOS Ventura in poi), versioni recenti di iOS e iPadOS e sarà supportata anche da Windows 11.

Microsoft riferisce in un blog dedicato al suo sistema operativo desktop della disponibilità di una public preview (anteprima) dei Windows MIDI Services, “completa riscrittura” del MIDI per Windows, presentata come concepita con attenzione particolare verso i musicisti e “una solida base” che permette future espansioni e migliorie.

Il MIDI 2.0 offre tutto quello che un moderno musicista possa desiderare, comprese migliorie in termini di risoluzione, parametri utilizzabili, migliorie in termini di temporizzazione. Diversi parametri di controllo sono più facili da gestire, la risoluzione arriva a 32 bit, consentendo di realizzare tratti con controlli uniformi, continui o “analogici”. Specifiche opzioni consentono di controllare l’articolazione e il pitch delle note, la gamma dinamica e i dispositivi possono gestire “profili” offrendo configurazioni dinamiche.

Così come la prima versione dello standard anche il MIDI 2.0 è il risultato di uno sforzo globale di sviluppo decennale, con elementi che tengono conto della futura compatibilità, sviluppi gestiti dalla MIDI Manufacturers Association che lavora in stretta collaborazione con la Association of Musical Electronics Industry (AMEI), l’associazione commerciale giapponese che sovrintende alla Specifiche MIDI in Giappone.

Il nuovo USB MIDI 2.0 Class Driver è fornito a Microsoft dall’AMEI e scritto da AmeNote; è indicato come un driver “ad alta velocità USB” che funziona sia con i nuovi dispositivi USB MIDI 2.0, sia con i dispositivi conformi USB MIDI 1.0.

Secondo le ultime rilevazioni mentre Windows 10 si prepara all’addio, aumenta la quota di mercato di Windows 11. Microsoft sta facendo spazio a iPhone nel menu Start di Windows 11.