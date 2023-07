Prime Day, prezzi speciali per gli smartwatch sportivi Garmin Instinct 2

Tra le offerte Prime Day non mancano mai gli smartwatch per lo sport di Garmin. Oggi in occasione della giornata degli sconti, trovate in offerta a 269,99 € (invece del prezzo di listino di 399€9 , Garmin Instinct 2 Solar

Si tratta di uno smartwatch multisport concepito e sviluppato per resistere in qualsiasi ambiente, anche in quelli “fuori dagli schemi”, che si contraddistingue per una durata estrema della batteria, e che grazie all’apporto dell’energia solare nella versione Solar diventa sostanzialmente illimitata.

Instinct 2 di Garmin si presenta con un profilo più sottile del modello precedente, i una versione da 45 mm e una da 40 mm. Il nuovo display ad alta risoluzione e facile da leggere, protetto da un vetro chimicamente rinforzato, permette a chi indossa Garmin Instinct 2 di contare su uno smartwatch pronto per qualsiasi situazione.

Come le serie che lo hanno preceduto, Instinct 2 è stato concepito secondo lo standard militare 810, garanzia di resistenza termica e agli urti, e classificato fino a 100 metri di immersione in acqua.

Gli smartwatch Instinct 2 hanno precaricate app sportive per supportare tutte le passioni, dalla corsa in strada fino al trail running, dal nuoto indoor fino a quello in acque libere, ma anche sci e snowboard. Quando Instinct 2 è associato all’app Garmin Connect Mobile diventa anche un strumento di sicurezza. È in grado infatti di rilevare le cadute accidentali e inviare un messaggio georeferenziato con il nome dell’utente ai propri contatti di emergenza.

I modelli Instinct 2 Solar includono Garmin Pay, la soluzione Garmin per i pagamenti contactless. Con un semplice e sicuro passaggio dell’orologio verso sistemi di pagamento compatibili è possibile effettuare un acquisto lasciando a casa smartphone o carta di credito.

In offerta, come accennato in apertura, trovate la versione Solar. Grazie alla lente Power Glass sfrutta l’energia del Sole per prolungare l’autonomia della batteria. La batteria interna ricaricabile può garantire un’autonomia infinta in modalità smartwatch e fino a 48 ore con GPS attivo.

La promozione riguarda però anche la versione a batteria che ha un prezzo più basso. La versione da 40mm costa 209,90 €

Se siete interessati a sport specifici, trovate sconti anche sulle versioni speciali come ad esempio la Surf che costa 279 €

Ecco alcune delle offerte disponibili:

Apple

Accessori Computer

Audio-Video-TV

Sport, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Smart Home, Casa e Giardino

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Prodotti Smart a marchio Amazon

Troverete tutte le offerte man mano che le segnalaremo nella nostra home page, nella sezione Offerte e sotto l’argomento Prime Day oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi

Click per il canale dell’elettronica | Click qui per il canale “oltre tech”