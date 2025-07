Il mini frigo che sta sempre con voi a solo 48,79 €

Pubblicità Un frigo personale, compatto e silenzioso, che stare con voi ovunque e venire con voi ovunque: in ufficio, in camera da letto, in auto o in una scampagnata. È l’AstroAI Mini che oggi su Amazon costa solo 48,79€ invece di 72,99€. Parliamo di un’opzione versatile per chi cerca una soluzione di raffreddamento. Con dimensioni interne pari a 13×14×25 cm, è adatto per conservare snack bevande e anche trucchi e cosmetici oppure medicinali. Con il vassoio interno è possibile sistemare fino a 8 lattine da 330 ml, oppure rimuovendolo si possono alloggiare fino 8 lattine da 355 ml o 4 bottiglie da 550 ml. La temperatura interna può scendere fino a 18-22°C al di sotto della temperatura ambiente. Non utilizzando compressori né gas refrigeranti, è silenzioso e richiede alimentazione continua per mantenere costante la temperatura. La porta con chiusura ermetica garantisce un buon isolamento termico, mentre il design curato prevede cerniera nascosta, piedini in silicone antiscivolo e un raccoglitore d’acqua rimovibile per gestire la condensa. Si consiglia di chiudere la porta premendo bene la maniglia per assicurare la completa tenuta. L’alimentazione è possibile sia tramite presa domestica da 220-240V che con accendisigari da 12V, grazie ai due cavi inclusi. Questa doppia compatibilità lo rende utile anche durante i viaggi o all’interno di veicoli. Da notare che è compatibile solo con tensione europea, quindi non utilizzabile in paesi con standard differenti. Questo prezioso accessorio per le giornate calde, costerebbe 72,99 €. Ma viene scontato a 48,79 € grazie ad una promozione a tempo Sto caricando altre schede...

