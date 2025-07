Incredibile, il robot per la casa Lefant M210 a solo 79,67 €

Pubblicità In attesa del Prime Day su Amazon arriva l’affare migliore che abbiamo mai visto nel campo dei robot per la casa, un dispositivo completo di tutto incluso il controllo con app a solo 79,67 €. Si tratta del Lefant M210, di un aspirapolvere smart ultrasottile per chi desidera automatizzare la pulizia quotidiana di casa che fino qualche giorno fa costava 229,99 €. Il Lefant M210 è un dispositivo molto compatto, perfetto per un monolocale e ambienti stretti. Con i suoi 28 cm di diametro riesce a muoversi agilmente sotto letti e divani, raggiungendo aree dove altri robot faticherebbero. Il serbatoio da 500 ml riduce la necessità di svuotamento frequente, mentre il sistema di filtraggio a doppio strato limita la dispersione delle particelle nell’aria, migliorando la qualità dell’ambiente domestico. È dotato di sensori a infrarossi aggiornati, capaci di rilevare ostacoli a 720 gradi attorno al corpo macchina: una protezione utile contro cadute da gradini e urti con mobili. La potenza aspirante raggiunge i 2200 Pa ed è regolabile su tre livelli tramite app, permettendo di adattare la pulizia alle diverse superfici e necessità. Le sei modalità selezionabili comprendono pulizia a zigzag, spot, lungo i bordi, casuale, manuale e programmata, con passaggio automatico tra fasi per garantire la copertura anche delle aree dimenticate. L’assenza di una spazzola centrale riduce il rischio di aggrovigliamento dei peli, rendendolo una scelta adatta per chi ha animali domestici in casa. Compatibile con Wi-Fi 2.4 GHz, l’M210 può essere gestito da remoto tramite l’app Lefant oppure con comandi vocali via Alexa e Google Assistant. Il prezzo è incredibile. Parliamo di 79,67 euro, costo che si raggiunge con uno sconto che ne abbatte il listino a 97 € ma che poi scende ancora se si applica il codice RGUFK3T5 che lo ribassa ulteriormente del 17%. Non esiste nessun prodotto con queste caratteristiche a questo prezzo in particolare perchè Lefant non è un marchio sconosciuto ma uno dei principali produttori di robot per la casa. È da prendere al volo fin che dura Sto caricando altre schede...

Offerte Speciali Airtag al minimo storico, solo 27,50 € Su Amazon l'Airtag in confezione da scende al prezzo più basso. Pagate il pacchetto da uno solo 27,50 euro,

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.