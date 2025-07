Apple e i pieghevoli, iPhone all’arrembaggio ma iPad si arena

Negli ultimi anni si è parlato a più riprese di un iPad pieghevole, o addirittura di un MacBook “tutto schermo” capace di piegarsi come un libro. Ma l’idea per quanto affascinante resta sulla carta. Almeno secondo il DigiTimes, secondo cui Apple ha deciso di sospendere lo sviluppo di questo progetto per concentrarsi su un obiettivo più alla portata di mano: il primo iPhone pieghevole.

L’iPad pieghevole si arena

Il dispositivo pieghevole di grande formato — che alcuni vedevano come un iPad, altri come un rivoluzionario MacBook — doveva offrire uno schermo OLED flessibile tra 18,8 e 20,2 pollici, con un design senza pieghe visibili e una vocazione ibrida tra tablet e laptop. Le ipotesi sul lancio oscillavano tra il 2026 e il 2028, ma a questo punto ogni previsione va rivista.

Stando a quanto riportato da DigiTimes, la decisione nasce da una combinazione di fattori che, sommati, hanno reso il progetto troppo rischioso per procedere:

Difficoltà produttive , soprattutto nel garantire un pannello di grandi dimensioni privo di pieghe visibili.

, soprattutto nel garantire un pannello di grandi dimensioni privo di pieghe visibili. Costi elevati legati alla tecnologia OLED flessibile, ancora lontana dalla scala industriale necessaria per un prodotto di massa.

legati alla tecnologia OLED flessibile, ancora lontana dalla scala industriale necessaria per un prodotto di massa. Domanda modesta per i dispositivi pieghevoli di grande formato, che non hanno ancora conquistato il pubblico generalista.

In ogni caso non si tratterebbe di un addio definitivo. Apple potrebbe riprendere in mano il progetto nei prossimi anni, quando la tecnologia dei pannelli pieghevoli sarà più matura e i costi più sostenibili.

In un contesto così, ha più senso investire su qualcosa di più promettente: lo smartphone pieghevole.

L’iPhone pieghevole va avanti

Apple, infatti, sempre secondo il Digitimes, ha avviato la fase P1 di prototipazione del suo primo iPhone pieghevole lo scorso giugno.

La tabella di marcia prevede tre fasi (P1, P2, P3), ciascuna della durata di circa due mesi, seguite dalle fasi di verifica ingegneristica (EVT), di design (DVT) e infine la produzione di massa (MP). In questo momento, la catena di fornitura è al lavoro su piccole serie di test, mentre Foxconn e Pegatron si preparano a validare i processi produttivi per garantire resa e affidabilità.

La fase P1 è quindi la prima tappa di un percorso che porterà al lancio previsto nella seconda metà del 2026, in parallelo alla gamma iPhone 18.