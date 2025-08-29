Mini luce LED, magnetica e ricaricabile a solo 1 €

Volete illuminare spazi ristretti e non sapete come fare? prendete in considerazione l’acquisto della mini lampada LED magnetica attualmente in promozione, ottima per illuminare tutte quelle zone prive di luce diretta, a partire dall’abitacolo.

Grazie alle dimensioni contenute (circa 5 x 3 centimetri) la installate praticamente ovunque, anche negli ambienti più angusti, ma senza rinunciare alla qualità: nonostante appaia piccola infatti offre una buona resa luminosa grazie ai 6 piccoli LED da 3 Watt complessivi, abbastanza per illuminare con chiarezza aree circoscritte senza abbagliare.

Ad alimentarla c’è una batteria ricaricabile da 120 mAh che promette un’autonomia di circa 1,5 ore con una singola carica.

Il retro è magnetico, quindi potete fissarla con facilità alle superfici metalliche: in dotazione comunque è inclusa una piastra adesiva di metallo che vi permette di usarla anche dove non sarebbe possibile, come all’interno di armadi, sotto una mensola, in uno sgabuzzino, o per illuminare una libreria.

Un uso molto pratico come dicevamo è negli interni di un’auto, dove può tornare utile sia per il bagagliaio che per l’abitacolo, specialmente nei veicoli più datati che non dispongono di un’illuminazione interna adeguata.

Usarla poi è semplicissimo: vi basta schiacciarla per accendere la luce, e ripetendo lo stesso gesto verrà spenta.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

