iPhone Air e 17 Pro, Apple risolverà un bug nella fotocamera

CNN ha provato iPhone Air (qui il riepilogo delle prime recensioni USA) e durante le prove ha individuato un inconveniente che può verificarsi in alcune foto scattate dalla fotocamera, un bug che Apple ha riferito sarà risolto con un aggiornamento software.

“Ho notato uno strano problema in occasione di questo concerto (un evento al quale il redattore della CNN ha partecipato nel weekend, ndr), dove circa una foto su 10 scattata con iPhone Air e iPhone 17 Pro Max presenta piccole aree scure, inclusi riquadri e parti con ghirigori bianchi sul grande pannello LED dietro la band”, scrive Henry Casey.

Il bug è stato rilevato sia con iPhone Air che con iPhone 17 Pro: nel momento in cui scriviamo non è noto se interessa anche iPhone 17.

Stando a quanto riferito alla testata giornalistica USA da un portavoce di Apple, l’inconveniente può verificarsi in casi molti rari, in presenza di un display LED estremamente luminoso che illumina direttamente la fotocamera. Apple ha riferito che la soluzione è già stata individuata e che un fix sarà rilasciato con l’aggiornamento software in arrivo.

Le fotocamere di iPhone Air

iPhone Air vanta un design in titanio, che è allo stesso tempo elegante, leggero e resistente, un display Super Retina XDR da 6,5″ con ProMotion fino a 120Hz e fotocamera principale Fusion da 48MP che, a detta di Apple “offre l’equivalente di quattro obiettivi”.

La fotocamera frontale Center Stage scatta selfie di livello superiore con un ampio campo visivo e la possibilità di scattare foto fino a 18MP. La fotocamera frontale permette di girare video stabili in 4K HDR, e con l’Acquisizione doppia l’utente può registrare contemporaneamente anche con la fotocamera posteriore: funzione utile per filmare se stessi e la scena intorno.

La fotocamera Fusion da 48MP con obiettivo principale custom offre lunghezze focali da 28 mm a 35 mm; l’ampio sensore quad-pixel da 2,0 µm con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore promette risultati notevoli quando c’è poca luce. L’utente può anche avvicinarsi al soggetto con il teleobiettivo 2x di qualità ottica, dotato di Photonic Engine aggiornato, in grado – secondo Apple- di catturare dettagli e colori ancora più realistici.

Tutte le novità della presentazione Apple del 9 settembre

Il 9 settembre Apple ha presentato iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max, AirPods Pro 3 e anche l’intera gamma di smartwatch 2025: Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3. Per un riepilogo completo di tutte le novità presentate da Apple potete fare riferimento a questo articolo.