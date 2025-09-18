Il MacBook economico con chip iPhone entra presto in produzione

In un post su X l’analista Ming-Chi Ku riferisce che il MacBook economico di cui si parla da tempo, basato sul chip A18 Pro degli iPhone 16 Pro del 2024, sarà prodotto i serie a partire dal quarto trimestre di quest’anno.

“La produzione in serie di un più accessibile modello di MacBook alimentato da un processore di iPhone, è prevista per il 4Q25, e non integrerà un pannello touch”, scrive l’analista. “Le specifiche per la versione di seconda generazione, prevista per il 2027, sono in discussione e potrebbero prevedere il supporto touch”.

Se le anticipazioni dell’analista sono corrette, il Mac portatile a basso costo dovrebbe arrivare al massimo entro l’inizio del 2026, giusto in tempo per gli acquisti di scuole e settore education in USA. In precedenti previsioni si era parlato del possibile arrivo entro la fine di quest’anno. Kuo ritiene che Apple venderà tra cinque e sette milioni di unità di questo laptop.

In precedenza lo stesso analista aveva riferito del possibile uso del chip A19, display da 13″ e la disponibilità nelle colorazioni argento, blu, rosa e giallo. Da questo si deduce che le dimensioni della macchina dovrebbero essere all’incirca quelle dell’attuale MacBook Air.

Quanto potrebbe costare in Italia?

Secondo il sito DigiTimes, il primo MacBook economico con chip iPhone dovrebbe essere venduto tra i 599 e i 699 dollari negli Stati Uniti, e quindi il prezzo di vendita in Italia potrebbe aggirarsi tra i 700 e gli 800 euro.

Per quanto riguarda la memoria, non è trapelato alcun dato, ma è probabile che la macchina sarà dotata come minimo di 8 GB, o più probabilmente di 12 o 16 GB, per poter sfruttare Apple Intelligence. Sul versante porte, sarà immancabile l’USB-C (per trasferire dati, uscita video e ricarica, tutto in un unico connettore) con funzionalità che permetteranno di gestire un solo monitor esterno.

Una macchina di questo tipo potrebbe essere gradita da chi, a suo tempo, ha amato il MacBook con schermo Retina da 12″: pesava meno di 1Kg, era spesso solo 13,1mm anche grazie alla scelta di escludere le ventole per affidarsi completamente al raffreddamento passivo. Nota stonata del MacBook 12″ la famigerata tastiera con meccanismo a farfalla, sottile ma fonte di problemi per diversi utenti.

