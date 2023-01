Mini-videocamera con clip e torcia di sicurezza a 15,82 €

Che ne direste di aumentare la vostra sicurezza quando vi allenate al buio o semplicemente attraversate strade buie di notte? Va bene, magari un gilet catarifrangente può essere sufficiente, ma con la mini-videocamera attualmente in sconto potete unire l’utile al dilettevole e riutilizzarla anche in altri contesti.

In questo senso è persino migliore di un’action camera perché non ha bisogno di accessori per poter essere utilizzata: non solo incorpora quattro LED che fungono da torcia ma sul retro c’è una generosa clip che permette di agganciarla facilmente ai propri indumenti e renderla subito operativa.

È molto compatta (misura 5,5 x 4,5 x 3 centimetri e pesa poco meno di 50 grammi) ed è certificata IP65, perciò potete utilizzarla tranquillamente sotto la pioggia perché vi resiste senza problemi.

Registra video in Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e la batteria ricaricabile incorporata da 1.000 mAh promette fino a 5,5 ore di registrazione video oppure 3 ore se usata come torcia; attivando contemporaneamente luce e video, registra per 2 ore prima di scaricarsi.

Le prestazioni della batteria possono essere superate collegando la videocamera ad una powerbank perché è in grado di ricaricarsi e registrare contemporaneamente, perciò chi vuole filmare con la luce accesa per un’intera notte non deve far altro che munirsi della giusta batteria d’emergenza e un cavetto abbastanza lungo per ricaricarla mentre ci si muove liberamente.

Le registrazioni vengono riversate su una microSD (da acquistare a parte) da massimo 128 GB e quando la capacità comincia ad esaurirsi (diciamo intorno ai 400 MB residui) il sistema operativo cancellerà automaticamente le registrazioni più vecchie in modo da avere spazio a sufficienza per continuare a filmare senza interruzioni.

La torcia può essere regolata su tre diverse intensità di illuminazione (al 30%, al 50% oppure al 100%) in modo da adattare la visibilità in base alla situazione e risparmiare preziosa energia, e ci sono anche due luci LED frontali, una rossa e una blu, che si possono accendere con un lampeggio ad intermittenza come una specie di fari di emergenza.

Quando è utile

Una videocamera come questa è utile in diversi contesti: quando si attraversa la strada di notte o ci si allena all’aperto al crepuscolo, oppure quando si lavora nei cantieri a tutte le ore o ci si inoltra in una scarpinata in montagna; si può anche agganciare al collare del cane in modo da vedere dove si trova quando corre al buio nel parco (e avere registrazioni video da un’inquadratura davvero particolare) oppure si può agganciare ad un cappello quando si legge di notte o al colletto della maglia per le riparazioni di emergenza dell’auto.

In alcuni di questi casi la registrazione in effetti può essere utile come prova video da mostrare a chi di dovere in caso di bisogno.

La promozione

Questa pratica telecamera costa 47,77 € ma con lo sconto del 66% attuale la portate a casa per soli 15,82 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.