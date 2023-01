Il nuovo HomePod e HomePod mini con il software 16.3 misurano temperatura e umidità

Dopo gli update a iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3 e macOS Ventura 13.2, Apple ha rilasciato il software HomePod 16.3.

L’aggiornamento, compatibile con HomePod, HomePod di seconda generazione e HomePod mini, ha come principale novità l’attivazione delle funzionalità che consentono di controllare la temperatura e l’umidità di una stanza con HomePod di seconda generazione e HomePod mini.

Con questa funzione la nuova versione dell’HomePod rilasciata qualche giorno fa e in arrivo in queste ore, come HomePod mini potranno quindi sfruttare i sensori che possiedono per misurare temperatura e l’umidità per analizzare l’ambiente ed operare in maniera efficiente nel contesto del suo uso nella domotica.

Apple sottolinea anche come con l’ultima versione, i “suoni ambientali rimasterizzati sono più immersivi” e possono essere aggiunti a scene, automazioni e allarmi nell’app Casa. I suoni ambientali, come il mare, la foresta e la pioggia, sono stati rimasterizzati e ora sono più integrati nell’esperienza, consentendo all’utente di aggiungerne di nuovi a scene, automazioni e allarmi.

L’app Dov’è su HomePod permette all’utente di individuare i propri dispositivi Apple, per esempio un iPhone, riproducendo un suono sul dispositivo smarrito. Con Siri, l’utente può anche chiedere dove si trovano le persone care che hanno deciso di condividere la loro posizione tramite l’app.

Un nuovo suono di conferma indica quando è stata fatta una richiesta a Siri per controllare un accessorio che potrebbe non mostrare fisicamente un cambiamento, per esempio un radiatore o un accessorio situato in un’altra stanza.

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa sul proprio iPhone, iPad o Mac.