iPhone 16e ad un prezzo incredibile, solo 499 euro

iPhone 16e, comprarlo o no è una questione di intelligenza - macitynet.it
iPhone 16e, comprarlo o no è una questione di intelligenza

Su Amazon trovate in offerta Apple iPhone 15 da 128 GB, pensato per chi vuole entrare nel mondo Apple con un modello recente e completo. Il costo è di 499€, in calo di oltre il 30% rispetto ai 729€ di listino: si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per un iPhone di ultima generazione.

Chip A16 Bionic e Dynamic Island: stesse basi di iPhone 16

Condivide lo stesso processore A16 Bionic della serie iPhone 16: 6 core ad alte prestazioni, GPU a 5 core e un Neural Engine in grado di gestire fino a 17.000 miliardi di operazioni al secondo. Il display da 6,1” è un Super Retina XDR OLED, compatibile HDR10 e Dolby Vision, con luminosità di picco fino a 2000 nit. Presente anche la Dynamic Island, finora limitata ai modelli Pro.

Fotocamera da 48MP e design resistente

Il sensore principale da 48 megapixel garantisce una qualità d’immagine superiore, con modalità Notte, Smart HDR 5 e ritratti con messa a fuoco automatica. Il corpo in alluminio e vetro infuso nel colore è certificato IP68 contro polvere e acqua. Supporta 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ricarica wireless MagSafe e aggiornamenti iOS a lungo termine, con già la compatibilità annunciata per iOS 18.

Sotto i 500€, con funzioni da modello Pro

A questo prezzo non c’è nessun altro iPhone attuale con chip A16. Non si tratta di un ricondizionato né di un modello mini: è l’ultimo iPhone standard con caratteristiche tecniche abbastanza simili proprio a quelle di iPhone 16 che però costa 879 euro. Una delle poche occasioni, negli ultimi anni, per acquistare un iPhone nuovo sotto la soglia dei 500 euro.

Oggi è in vendita su Amazon a 499€, rispetto ai 729€ di partenza, con sconto diretto di 230€.

