iPhone 16e ad un prezzo incredibile, solo 499 euro

Su Amazon trovate in offerta Apple iPhone 15 da 128 GB, pensato per chi vuole entrare nel mondo Apple con un modello recente e completo. Il costo è di 499€, in calo di oltre il 30% rispetto ai 729€ di listino: si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per un iPhone di ultima generazione.

Chip A16 Bionic e Dynamic Island: stesse basi di iPhone 16

Condivide lo stesso processore A16 Bionic della serie iPhone 16: 6 core ad alte prestazioni, GPU a 5 core e un Neural Engine in grado di gestire fino a 17.000 miliardi di operazioni al secondo. Il display da 6,1” è un Super Retina XDR OLED, compatibile HDR10 e Dolby Vision, con luminosità di picco fino a 2000 nit. Presente anche la Dynamic Island, finora limitata ai modelli Pro.

Fotocamera da 48MP e design resistente

Il sensore principale da 48 megapixel garantisce una qualità d’immagine superiore, con modalità Notte, Smart HDR 5 e ritratti con messa a fuoco automatica. Il corpo in alluminio e vetro infuso nel colore è certificato IP68 contro polvere e acqua. Supporta 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ricarica wireless MagSafe e aggiornamenti iOS a lungo termine, con già la compatibilità annunciata per iOS 18.

Sotto i 500€, con funzioni da modello Pro

A questo prezzo non c’è nessun altro iPhone attuale con chip A16. Non si tratta di un ricondizionato né di un modello mini: è l’ultimo iPhone standard con caratteristiche tecniche abbastanza simili proprio a quelle di iPhone 16 che però costa 879 euro. Una delle poche occasioni, negli ultimi anni, per acquistare un iPhone nuovo sotto la soglia dei 500 euro.

Oggi è in vendita su Amazon a 499€, rispetto ai 729€ di partenza, con sconto diretto di 230€.

