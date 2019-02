MJX Bugs 3 Pro, il drone compatibile anche con GoPro

Volete un drone volante capace di portare in cielo una GoPro per riprese mozzafiato da angolazioni impossibili? Se la risposta è sì, date una chance a MJX Bugs 3 Pro.

Questo drone, come accennato, viene venduto insieme ad un accessorio che permette di agganciare una GoPro, XiaoYi o una qualsiasi altra action camera che misura 62 x 44 x 25 millimetri (in confezione ne trovate comunque già una pronta all’uso) e costruito per assorbire gran parte delle vibrazioni, per riprese quindi fluide e senza sobbalzi.

E’ dotato di motori brushless 2204 1400kv, con bassa frizione e con un sistema di riduzione del calore durante l’uso, prolungando così la batteria del 50%. Si controlla attraverso un telecomando fornito in dotazione che opera ad una frequenza di 2.4 GHz, per una trasmissione continua fino a 600 metri di distanza.

La batteria, da 2.800 mAh, assicura 20 minuti di volo con una singola carica, può essere facilmente rimossa per essere sostituita con una seconda batteria compatibile e raddoppiare l’autonomia. Questo drone è disponibile su Gearbest al prezzo offerta di soli 110 euro seguendo questo link diretto. L’offerta è limitata nel tempo e nelle scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.