Uscita AirPods 2: possibile in primavera accanto ad AirPower, anche in nero

Facendo eco a voci precedenti, che a dire il vero alternano una possibile data d’uscita, senza troppe certezza, un ultimo rapporto rilancia la possibilità di un’uscita AirPods 2 in primavera. Questa volta i dettagli sono più succulenti: verrebbero lanciate in concomitanza con AirPower, e anche in colorazione nera. Ecco le ultime notizie sugli auricolari wireless di Apple.

Secondo molti rapporti passati, la seconda generazione di AirPods sarebbe già in produzione per il tramite del partner Apple Inventec, o così almeno sostiene l’Economic Daily News. Tra le novità, si legge che Apple starebbe utilizzando un nuovo materiale esterno, sia per gli auricolari, che per il caso di ricarica wireless, fornendo una migliore aderenza.

Le spedizione delle nuove AirPods avverrà in concomitanza con quelle della base di carica AirPower, a lungo rimandato, e su cui molti avevano addirittura perso le speranze. Apple aveva prima lasciato intendere che AirPower sarebbe arrivata nel 2017, al fianco di iPhone 8, 8 Plus e iPhone X, ma ad oggi nessuna notizia certa sulla release si è ancora palesata.

La presentazione al pubblico dei due nuovi accessori potrebbe arrivare addirittura all’evento del 25 marzo, non ancora ufficiale, ma su cui puntano molte fonti e rapporti precedenti. A queste voce se ne affiancano, però, altre, secondo cui AirPods 2 arriverebbero soltanto in autunno, mentre a marzo Apple rilascerà solo la nuova custodia di ricarica, presentata molti mesi addietro.