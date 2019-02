PayPal Free P2P, scambiare denaro ora è gratis

PayPal lancia Free P2P, una nuova modalità per trasferire denaro tra privati che sarà disponibile all’interno dell’applicazione PayPal ed è studiata per facilitare lo scambio tra famigliari e amici di piccole somme di denaro. Sarà possibile inviare o ricevere fino a 1000 euro, senza costi aggiuntivi o commissioni a carico degli utenti ogni qualvolta si invia un pagamento in Euro all’interno dell’Unione Europea.

Con l’introduzione di questa nuova feature PayPal si propone di rendere sempre più facile e veloce quelle piccole operazioni a cui tante volte rinunciamo per mancanza di tempo o di strumenti.

L’idea è il frutto dei risultati ottenuti attraverso una nuova ricerca condotta dall’azienda per indagare le abitudini degli italiani nei confronti dei metodi di trasferimento di piccole somme di denaro e parte della campagna #InspireTheChange.

Dalla ricerca è emerso che l’Italia risulta essere il paese europeo nel quale è meno diffusa l’abitudine di inviare denaro a parenti e amici: solo il 28,2% si avvale di un qualsiasi metodo di trasferimento di denaro, contro una media Europea del 38%.

Tra quanti hanno effettuato operazioni di questo tipo, lo strumento preferito è ancora il bonifico bancario (26,9%). Nel nostro paese gli intervistati hanno rivelato anche come la maggior parte delle piccole operazioni, tra le quali possiamo trovare la raccolta di denaro per un regalo di compleanno (37,1%), o per una cena tra amici(17,6%), spesso possa essere complicata dai metodi utilizzati per raccogliere le somme di denaro necessarie.

Con la campagna #InspireTheChange e l’introduzione di Free P2P, PayPal mira a rendere sempre più veloci e semplici queste operazioni, dando ai propri utenti la possibilità di soddisfare le loro esigenze in un attimo, utilizzando unicamente il proprio smartphone: sarà sufficiente aprire la nuova applicazione PayPal e accedere all’area dedicata ai pagamenti P2P per svolgere tutte quelle operazioni che prima richiedevano una maggiore quantità di tempo.

Grazie a Free P2P PayPal offre alle persone il modo migliore per gestire e spostare il proprio denaro, offrendo la possibilità di trasferire i propri fondi a parenti e amici in maniera smart e sicura.

Il 27,8% del campione intervistato ha infatti dichiarato di avere un credito non superiore ai 10 euro con amici e parenti, piccole somme di denaro che si accumulano a fronte di un piccolo prestito non restituito per mancanza di contanti, o per evitare di pagare commissioni elevati in relazioni a cifre così piccole.

Free P2P punta ad invertire questa tendenza, andando incontro a tutti gli utenti che hanno la necessità di trasferire in totale sicurezza, efficienza e velocità tutte quelle piccole somme di denaro che nella maggior parte dei casi vanno persi.