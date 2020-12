MÓ eScooter 125: inizia la produzione del primo scooter elettrico di SEAT

La produzione del primo scooter elettrico di SEAT, SEAT MÓ eScooter 125, è ufficialmente iniziata. Prodotto in collaborazione con l’azienda specializzata nella costruzione di moto elettriche Silence, anch’essa con sede a Barcellona, questo veicolo si presenta come una nuova tipologia di mobilità che punta a soddisfare le esigenze di una nuova generazione che si muove in modo più efficiente nelle aree urbane ed extraurbane.

SEAT MÓ eScooter 125 sarà disponibile presso i concessionari italiani a partire dal primo trimestre del 2021 ed è prodotto presso lo stabilimento Silence di Sant Boi de Llobregat (Barcellona), messo a punto dal team R&D di SEAT specializzato nella produzione di batterie.

Caratteristiche tecniche

Spinto da un motore elettrico da 7 kW (potenza massima: 9 kW), lo scooter raggiunge una velocità massima di 95 km/h e un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi, con un pacco batterie facilmente ricaricabile e trasportabile in grado di fornire energia sufficiente per garantire un’autonomia fino a 137 km.

SEAT MÓ eScooter 125 offre la possibilità di scegliere tre modalità di guida diverse, Eco, City e Sport, che si adattano a diverse situazioni. Inoltre, un elevato grado di connettività lo rende un elemento integrato nella vita quotidiana degli utenti. Lo scooter sarà disponibile in tre colori opachi: Rosso Fuoco, Grigio Alluminio e Bianco Ossigeno. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali riguardo al prezzo dello scooter Seat, ma voci riferiscono che potrebbe aggirarsi intorno ai 6.500-7.000 euro.

La divisione che si occupa dell’eScooter ha assunto anche il controllo del programma Respiro, dal nome della società di car sharing acquisita dall’azienda nel 2018 e che noleggia auto a Madrid con una formula di pagamento in base al tempo di utilizzo. La sfida è quella di creare città sempre più sostenibili, prive di emissioni e rumore. Nella visione del produttore, SEAT MÓ eScooter 125 contribuirà a migliorare la qualità dell’aria e la mobilità degli utenti.

