Apple tratta per due film prodotti da John Lasseter, il papà di Toy Story

Apple è in trattative con Skydance Animation per portare due film prodotti da John Lasseter su Apple TV+. Secondo Variety, che ha lanciato questa indiscrezione, si tratterebbe delle pellicole Luck e Spellbound, il cui approdo era originariamente previsto per i canali di Paramount Pictures.

Lasseter è da molti considerato “il moderno Walt Disney”. Grande innovatore, per tredici anni (fino al 2018, ndr) è stato il direttore creativo della Pixar (qui il reportage e le fotogallerie della visita alla sede Pixar di macitynet) nonché uno dei membri fondatori, supervisionando tutti i film nel ruolo di produttore esecutivo. Ha inoltre personalmente diretto alcuni dei titoli di successo dello studio tra cui Toy Story, Toy Story 2, A Bug’s Life e Cars.

Entrambe le pellicole di cui Apple pare stia cercando di acquistare i diritti usciranno nel 2022. «Sia Luck che Spellbound daranno vita a mondi fantastici e personaggi avvincenti che sappiamo avranno forte presa sul grande pubblico, ovunque nel mondo» aveva detto Holly Edwards, presidente di Skydance Animation, nel presentare entrambe le pellicole questa estate «E’ davvero emozionante vedere all’opera la nostra squadra di leggendari creativi lavorare senza sosta, giorno e notte e da varie parti del mondo per dare vita a questo film».

Spellbound sarà un musical d’animazione e arriverà al cinema l’11 novembre 2022, nove mesi dopo Luck. La regia è affidata a Vicky Jenson, co-regista di Shrek, mentre la sceneggiatura a Lauren Hynek e Elizabeth Martin, reduce dall’adattamento live action di Mulan, affiancate da Linda Woolverton (Il Re Leone, la Bella e la Bestia). Al progetto lavorerà anche il produttore David Lipman (anche lui con il suo trascorso in Shrek) mentre della colonna sonora si occuperà Alan Menken (che ha vinto 8 premi Oscar ed è conosciuto soprattutto per le musiche di La Bella e la Bestia, Il Gobbo di Notre Dame, Pocahontas, Hercules, La Sirenetta e Rapunzel) affiancato, per i testi, da Glenn Slater (Rapunzel).

Ma le trattative in corso di Apple per ottenere i diritti dei due lungometraggi prodotti da John Lasseter potrebbero serbare molto altro. Infatti secondo alcune indiscrezioni rappresenterebbero in realtà soltanto il preambolo di un accordo che potrebbe essere molto più ampio e che potrebbe sfociare in una vera e propria collaborazione tra Skydance Animation e Apple TV+ per lavorare insieme su più progetti. Pare che anche la WME sia coinvolta nei negoziati, anche se al momento tutte e tre le società si sono rifiutate di commentare questa voce.