Moment, in arrivo custodie e accessori fotografici per iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Moment, azienda statunitense specializzata in fotografia con iPhone, ha annunciato una serie di accessori per iPhone 12, incluse nuove custodie, agganci per treppiede, attacchi cold-shoe per flash/lampade, supporti da parete e supporti per auto.

Tutti i nuovi accessori sono visibili sul sito del produttore, disponibili per i pre-ordini, con l’invio previsto da marzo e hanno come target di riferimento appassionati di fotografia ma non solo.

Moment è il secondo produttore dopo Belkin a creare una linea di accessori MagSafe che si agganciano facilmente agli iPhone 12, funzionalità che assicura una ricarica wireless ad alta potenza e apre la strada a un nuovo ecosistema di accessori che si collegano facilmente all’iPhone e ne costituiscono un complemento perfetto.

Moment proporrà due custodie con supporto MagSafe adatte ad iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max: una custodia sottile e una diversa custodia che offre maggiore protezione.

Quella denominata “Moment Thin case” vanta “un’ottima finitura esterna soft-touch” a base di bio-plastica che, a detta del produttore, è rispettosa dell’ambiente; oltre a essere magnetica, vanta un attacco nella parte superiore al quale è possibile collegare un cinturino da polso (venduto separatamente), ed è compatibile con gli obiettivi serie M dello stesso produttore.

Le custodie denominate Moment Protective offrono maggiore protezione. Sfruttano un doppio materiale e posteriormente materiali come il legno; anche queste permettono di collegare un cinturino da polso e sono compatibili con gli obiettivi serie M dello stesso produttore.

Oltre alle custodie, molto interessanti più direttamente in focus con il business di Moment e assolutamente originali nel design sono i supporti MagSafe per treppiede: un modello standard, e un modello “Pro”, con incluso l’attacco a slitta per collegare luci e microfoni.

