Dark Sky, aggiornata l’app meteo acquisita da Apple

A marzo di quest’anno Apple ha comprato “Dark Sky”, un’apprezzata app di meteorologia, ha continuato ad aggiornarla e cominciato a integrare sue funzionalità in iOS 14.

La versione 6.8.5 di Dark Sky vanta una nuova complicazione per Apple Watch utilizzabile con watchOS 7 e migliorie nella ricerca delle località con suggerimenti che rendono più semplice trovare ciò che si stava cercando. È presente anche una nuova icona per la posizione, quando questa funzione è disattivata nelle impostazioni della privacy di iOS.

L’app non è disponibile fuori dagli USA e continua a rimanere a pagamento (3,99$). Come accennato, Apple ha cominciato a integrare in iOS 14 funzioni probabilmente prese a prestito da Dark Sky con avvisi per le condizioni meteorologiche avverse e per le precipitazioni entro l’ora successiva (dati non sono disponibili in tutti i paesi o zone).

Tra le peculiarità di Dark Sky, previsioni minuto per minuto, ora dopo ora, con indicazioni per il giorno successivo e per tutta la settimana. L’app mostra animazioni relative alle previsioni, offre notifiche per allerte relative a pioggia e allerte meteo. Apple sfrutterà Dark Sky per proporre finalmente un’app Meteo di serie con iPad? Sarebbe anche l’ora…