Belkin presenta i primi accessori MagSafe terze parti

Se ci fosse una gara a chi presenta il primo prodotto MagSafe certificato Apple, l’avrebbe già vinta Belkin. A meno di un giorno dalla presentazione degli iPhone 12 e del primo caricatore MagSafe di Apple, il costruttore ha infatti annunciato tre nuovi accessori compatibili con le novità presentate ieri. Due di questi, sono per l’appunto caricatori MagSafe certificati da Apple, quindi una valida e sicura alternativa all’originale, dal quale si distinguono per forma e tipologia di utilizzo.

Il primo infatti è un doppio caricatore da scrivania che, da un lato, permette di ricaricare Apple Watch attraverso la consueta piastra di ricarica e dall’altro ricarica invece la batteria di uno degli iPhone della serie 12. Al contempo l’accessorio Belkin MagSafe li mantiene sollevati e leggermente inclinati, in modo da poter continuare a visualizzare i contenuti mostrati sullo schermo senza doverli necessariamente sganciare. Belkin assicura che iPhone può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale e che resterà saldamente incollato alla piastra anche se dovesse vibrare perché ci sono notifiche o una chiamata in entrata.

Per finire sulla base c’è un alloggiamento costruito appositamente per ospitare la custodia degli AirPods abilitata alla ricarica wireless. Si tratta perciò di un caricatore 3-in-1 che eroga 15W di potenza per l’iPhone, il doppio quindi rispetto a quanto supportato dal tradizionale standard di ricarica Qi. Per quanto riguarda la disponibilità, Boost Up Charge Pro MagSafe 3-in-1 arriverà «Questo inverno» al prezzo di 149,99 dollari: in versione bianca oppure nera.

L’altro accessorio Belkin con piastra MagSafe certificata si chiama invece MagSafe Car Vent PRO ed è un supporto per fissare lo smartphone alla bocchetta di areazione dell’automobile. Purtroppo non è un caricatore ma semplicemente un sistema di aggancio magnetico per il telefono: per la batteria andrà infatti ugualmente collegato il cavetto attraverso un caricatore infilato nella presa accendisigari oppure, se presente, sfruttando la presa USB della macchina. Il prezzo è di 39,95 dollari: come sopra, sarà in vendita entro l’inverno.

Il terzo ed ultimo accessorio presentato da Belkin è UltraGlass, una pellicola protettiva per lo schermo dei nuovi iPhone 12. E’ costruito in vetro alluminiosilicato che, a detta dell’azienda, è due volte più resistente del vetro temperato, pur rimanendo molto sottile.

Non è solo una protezione contro graffi e piccoli urti ma anche un modo per tenere lontani gli sguardi indiscreti perché questa pellicola include anche un filtro privacy che oscura automaticamente i contenuti dello schermo quando lo si guarda lateralmente. Sarà in vendita a partire da venerdì presso gli Apple Store ad un prezzo compreso tra i 39,95 dollari e i 44,95 dollari in base al modello.

