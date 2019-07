Moment lancia la sua lente anamorfica aggiuntiva per droni

Un anno fa, Moment ha rilasciato un obiettivo anamorfico per smartphone. A distanza di circa 12 mesi, la società prova adesso a riproporre l’esperimento per i droni. In particolare, ha lanciato su Kickstarter una campagna per la realizzazione di una lente anamorfica, Moment Air, per i DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom, oltre a nuovi filtri e ad una custodia per smartphone, abbastanza sottile da adattarsi al controller del drone.

Come gli altri obiettivi anamorfici, questo proposto da Moment Air propone una curva orizzontale, che riesce a comprimere l’immagine per aumentarne il campo visivo e ottenere così un video molto più panoramico rispetto al classico 16:9. In questo modo, secondo la compagnia, Moment Air offre un aspetto cinematografico autentico, con bande nere native sulla parte superiore e inferiore del filmato.

Naturalmente, l’obiettivo e i filtri sono stati progettati per essere ultraleggeri, così da poter essere equipaggiati sulla camera del drone senza appesantirlo, oltre a disporre di un sistema di montaggio che non ostacolerà in alcun modo il volo del drone.

Di particolare importanza è che il sistema di aggancio studiato permetterà di montare i filtri e lenti Moment sulla nuova cover proposta a 30 dollari, compatibile con iPhone XS, XS Max e iPhone XR.

Moment Air e i nuovi filtri sono già disponibili sulle pagine Kickstarter, dove è stato raggiunto, e doppiato, l’obiettivo di 100.000 dollari richiesto. Normalmente, il la lente anamorfica per il drone avrà un costo di 3000 dollari, mentre i filtri costeranno 120 dollari, e la cover per iPhone 30 dollari. Chi sosterrà la campagna Kickstarter potrà, però, risparmiare, acquistando cover, filtri e lente al prezzo, rispettivamente, di 25, 99 e 199 dollari.