V-MODA presenta Crossfade M-100 Master, le cuffie professionali con isolamento acustico

V-Moda ha presentato le sue note cuffie Crossfade M-100 circa cinque anni fa, mai modificate nel tempo, nonostante i cambiamenti che hanno interessato il mondo delle cuffie in questi ultimi anni. Ad esempio, molti degli smartphone top di gamma hanno abbandonato il jack cuffie, mentre tecnologie come la connettività wireless e Bluetooth sono migliorate. Per questo, probabilmente, il produttore ha deciso di presentare un aggiornamento alle proprie cuffie, rendendole ancor più professionali. Ecco le caratteristiche delle Crossfade M-100 Master.

Realizzate con la guida della casa madre Roland, che nel 2016 ha acquistato la maggioranza delle azioni societarie di V-Moda, si tratta di cuffie ottimizzate per veri audiofili, in particolare per DJ, o comunque per chi lavora nel settore musicale.

Crossfade M-100 Master propone notevoli aggiornamenti rispetto ai diretti predecessori di cinque anni fa. Anzitutto, migliorata la qualità del suono, offrono una maggiore durata e maggior comfort. Peraltro, tutto ad un prezzo di listino inferiore rispetto al passato: sono già pre ordinabili su Amazon a 249 euro, pronti per la spedizione il prossimo 30 luglio 2019. Si tratta di uno sconto di circa 50 euro rispetto alla versione originale.

Il doppio diaframma 50mm è stato aggiornato con bobina CCAW giapponese, con le cuffie che offrono adesso una risposta in frequenza: 5-40.000 Hz con sensibilità 105dB @ 1kHz 1mW, mentre la sensibilità del microfono offerta è di -42dB @ 1kHz, con un’impedenza di 32 ohm.

A livello di design Crossfade M-100 Master propongono il classico look aggressivo, ripreso dalle precedenti, con le cuffie un peso di 290 grammi. L’archetto SteelFlex è costruito in Metallo, per offrire una migliore resistenza al sudore, mentre i grandi padiglioni auricolari in memory foam e l’archetto rivestito in pelle PU al 100% vegan offrono un comfort superiore per ascolti prolungati.

Le cuffie possono essere ripiegate nella compattissima custodia rigida protettiva grazie all’iconica cerniera CliqFold, mentre incluso nella confezione di vendita un cavo audio Extended harePlay e il cavo a 1 pulsante, rinforzato in fibra Aramid, SpeakEasy con un microfono incorporato per effettuare chiamate con smartphone.

Ogni paio di cuffie V-Moda Crossfade M-100 Master verrà spedito con una varietà di accessori, elemento su cui la società si è sempre distinta. Ed infatti, inclusi nel pack una custodia per il trasporto, una clip per moschettone, due cavi (di cui uno con telecomando), oltre a vari adattatori. Hanno una garanzia di due anni.

Una caratteristica che rende le V-Moda assolutamente uniche è la possibilità di personalizzare i pad in metallo laterali sia incidendo un logo, uno slogan o una immagine a piacimento anche con stampa a colori 3D, sia realizzando un vero e proprio bassorilievo con stampa 3D. Il tutto può essere concepito anche per regali aziendali o promozione per eventi speciali. L’abbinamento di un prodotto di qualità ad una personalizzazione spinta rende il regalo ancora più apprezzato.

Le nuove cuffie V-Moda Crossfade M-100 Master sono già disponibili al pre ordine al miglior prezzo garantito su Amazon, al prezzo di 249 euro. Clicca qui per acquistarle.