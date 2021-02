Monitor 27” LG 27ML600S: il giusto compromesso tra Smart Working e gaming è in offerta

Dopo avervi presentato il monitor di Samsung da 27″ in offerta votato più all’uso in ufficio ecco la controparte di LG leggermento più costosa ma con un tocco di versatilità in più. Più ingressi e gestione dell’audio con due speaker interni da 10 Watt e un po’ di marce in più nel reparto gaming fanno di LG 27ML600S un monitor con una elevata versatilità ed una estetica che non stona né in ufficio né in casa soprattutto per postazioni smart working.

Le caratteristiche di targa riportano…

Monitor 27″ FullHD 1920 x 1080, AntiGlare, Flicker Safe

AMD FreeSync 75Hz, 250 cd/m2, colore calibrato

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7 M colori – NTSC 72%)

1ms Motion Blur Reduction

Schermo Multitasking; ScreenSplit; Speaker stereo 10 W

Connessioni: 1x VGA, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Uscita Audio (Jack), Ingresso Audio da PC

Attacco Vesa 100 x 100, Inclinazione regolabile, dimensioni con stand: 611.2 x 453.9 x 209.4 mm



..ma non dicono abbastanza sulla versatilità di un monitor che potete pure abbinare ad un ricevitore digitale di ultima generazione (ne parliamo su questa pagina) per avere un ottimo TV da cucina a risoluzione piena che può diventare lo schermo per una console o un ottimo sistema di presentazione con audio incorporato.

Per chi vuole risparmiare ed ha meno spazio in casa o nella cameretta dei figli c’è anche la versione da 24″ con uno sconto minore ma con un prezzo finale che non supera i 150 €.

In questo momenti i due monitor sono infatti offerti su Amazon a 149 € IVA compresa invece di 179 € modello da 24” (LG 24ML600S) e a 189 € IVA compresa invece di 249 € il modello da 27”. Per gli iscritti ad Amazon Business il prezzo è ancora più basso: 168,71 €.