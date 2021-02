Super offerta Monitor F27T35 Samsung da 27″ a soli 139,99 Euro

Samsung Monitor F27T35 da 27” è un monitor dal prezzo/prestazioni ideale per chi deve utilizzarlo in ufficio, per mostrare prodotti o presentare lavori su una superficie ampia. I colori Samsung, il design minimale uniti alla Modalità eye-saver e tecnologia flicker free permettono di avere una esperienza visiva confortevole anche per il gioco. In offerta a 139,99 Euro per pochi giorni.

Il monitor è basasto sulla tecnologia IPS per ampio angolo di visione di di 178° e grazie alla frequenza di aggiornamento di 75hz offre ottima nitidezza e stabilità delle immagini senza fastidiose scie nelle scene in rapido movimento.

Il design senza bordi su 3 lati schermo consente configurazioni multi-monitor in cui potete affiancare più schermi per il massimo dell’interattività con dati e report.

Il monitor dispone di una doppia interfaccia di ingresso con porte hdmi e d-sub (VGA) che consentono di collegare il monitor a più dispositivi anche datati.

Con queste caratteristiche sicuramente il prezzo fa da discriminante ma in questi giorni il monitor viene offerto su Amazon con uno sconto del 30% che porta la cifra finale da sborsa a 139,99 euro invece di 199,00 rendendolo un acquisto assolutamente conveniente per chi vuole un display più grande per il proprio ufficio o per lo smart working più comodo in casa.

