Recensione videocamera Insta360 X5, cambia le regole del gioco anche in immersione

Quando Insta360 ha rilasciato la X3, sembrava che il formato delle action cam a 360 gradi avesse raggiunto una certa maturità, difficile da superare. Poi è arrivata la X4 che portava in dote l’8K, spingendo così al massimo il limite della risoluzione. Adesso, il compito è quello di capire se con il rilascio della Insta360 X5 si sia raggiunto un nuovo livello, cioè se effettivamente ci si ritrova di fronte a qualcosa di diverso e non solo ad un semplice aumento di pixel. ative.Anticipiamo la risposta che andremo poi meglio ad analizzare nel testo della recensione, dicendo che siamo difronte ad una riscrittura dell’hardware che sembra aver ascoltato i feedback dei creatori di contenuti.

Design e Costruzione

Chiunque abbia posseduto una videocamera 360 conosce il terrore di vedere il dispositivo cadere frontalmente. Le lenti sporgenti sono sempre state il tallone d’Achille di questa categoria. La X5 affronta finalmente questo problema strutturale introducendo le lenti ottiche intercambiabili.

Ovviamente, nella confezione non è incluso il kit di ricambio, che dovrà essere acquistato a parte, ma che propone un prezzo piuttosto ragionevole, considerando che include tutti gli strumenti per la sostituzione.

Questa possibilità estende certamente la vita operativa del dispositivo, permettendo ai professionisti di osare di più anche nelle riprese action, senza la preoccupazione di danneggiare irrimediabilmente le lenti.

Dal punto di vista ergonomico, il corpo macchina non è poi così tanto originale. Mantiene, infatti, il classico form factor verticale, anche se troviamo un nuovo sistema sistema di montaggio magnetico sulla parte in basso, che consente una maggiore facilità nel cambio di eventuali clip per il montaggio su un manubrio, piuttosto che sul casco.

Nonostante un hardware potenziato rispetto al passato, il peso rimane contenuto molto contenuto, circa 200 grammi, cosa che di fatto la rende poco più pesante di una qualsiasi action cam tradizionale.

A livello estetico, dunque la Insta360 X5 segue fedelmente le orme della X4, mantenendo quel design ormai iconico. E’ presente anche il touchscreen da 2,5 pollici, la batteria rimovibile, la porta USB-C e quella disposizione dei pulsanti essenziale ma ben studiata.

Su un lato il tasto accensione e quello per la scelta dei preset, quindi per avviare velocemente determinate impostazioni consigliate per il motociclismo, la bici, la corsa, lo sci, ed altre ancora, oltre alla possibilità di creare modalità personalizzate da richiamare al volo.

Poco sotto il display, invece, il tasto per la scelta sulla modalità di scatto e il tasto di avvio registrazione. Essenziale, per l’appunto, ma piuttosto efficiente.

Quello di mantenere la forma e il fattore estetico della X4, in effetti, ci sembra una mossa vincente. La X4, infatti, era già un dispositivo tascabile, leggero e facile da usare, quindi non c’era alcuna reale necessità di stravolgerne l’ergonomia.

Le differenze visive si limitano a un leggero restyling estetico, caratterizzato da un nuovo pattern geometrico sulla parte frontale e dal già citato sistema di aggancio magnetico.

A parte questo dettaglio, a occhio nudo le due generazioni sembrano praticamente identiche.

Robustezza e Riparabilità

Dove la X5 si distingue nettamente è nella resistenza. La nuova camera vanta ora una certificazione IP68, portando l’impermeabilità fino a 15 metri di profondità senza bisogno di custodie aggiuntive, un miglioramento rispetto ai 10 metri della X4.

Anche il vetro delle doppie lenti è stato rinforzato, offrendo una resistenza alle cadute doppia rispetto al passato. Si è già detto sulla manutenzione, novità più rilevante che permette di sostituire le lenti tramite un kit di ricambio piuttosto economico.

Sensori e Qualità d’Immagine

Se la scocca è stata raffinata, è all’interno che è avvenuta la rivoluzione. Insta360 ha abbandonato i sensori da 1/2 pollice per adottare una coppia di sensori da 1/1.28 pollici. Questo si traduce in un sensibile aumento della superficie di cattura della luce, che secondo il produttore è incrementata del 144% rispetto alla X4.

La risoluzione nominale raggiunge l’8K a 30fps, ma il dato più interessante è il processo di acquisizione. La camera esegue un sovracampionamento da una fonte 11K, riducendola poi a 8K. Il risultato è una nitidezza organica, priva di quell’aspetto “digitale” o eccessivamente contrastato. A beneficiarne sono soprattutto i dettagli più piccoli, come ad esempio venatura delle foglie o texture dell’asfalto quando si eseguono riprese verso il basso. In generale, la fedeltà conservata dalle immagini e dai dettagli è davvero sorprendente.

A beneficiare di questi sensori più grandi non sono solo le scene più buie, ma anche quelle molto contrastate. Si pensi ad una classica situazione in cui si esce in moto in una giornata soleggiata: non mancheranno di certo zone zone d’ombra alternate ad altre a forte luce diretta. E’ proprio qui che la X5 riesce a mantenere qualità sia nelle alte luci che nelle ombre, senza mostrare rumore e immagini “bruciate”.

Ovviamente, il vero banco di prova per sensori piccoli rimane la notte. Qui entra in gioco la nuova architettura “Triplo AI Chip”, un processore a 5nm coadiuvato da due chip dedicati all’imaging.

Grazie alla modalità PureVideo, la X5 riesce a pulire il rumore digitale in contesti urbani notturni in modo egregio, restituendo anche in queste condizioni di scarsa illuminazione filmati vibranti e realmente utilizzabili.

Ovviamente, l’elaborazione AI, per quanto potente, non è certamente infallibile e può creare occasionali artefatti visivi. Si tratta, però, di situazioni davvero limite, che difficilmente si riescono a creare nel quotidiano, mentre nell’utilizzo normale si tratta di limiti davvero marginali.

Esperienza d’uso: Autonomia e Audio

A l’livello di autonomia, questa X5 monta una batteria da 2400mAh che riesce agevolmente a superare le tre ore di registrazione continua in 5.7K, meno ovviamente se si sveglie di registrate in 8K.

A livello di gestione termica, sebbene un piccolo surriscaldamento sia inevitabile, soprattutto quando la camera è ferma sotto al sole, non si avverte nell’uso quotidiano alcuna problematica, così garantire sessioni di ripresa ininterrotte nella maggior parte delle situazioni.

Anche il comparto audio ha ricevuto attenzioni, con una griglia microfonica ridisegnata per la resistenza al vento. La qualità della voce è ora sufficientemente chiara per il vlogging amatoriale senza necessità di microfoni esterni, a patto di non trovarsi in una tempesta.

Il software: l’arma segreta

Ovviamente, la vera arma segreta, che rende realmente interessante una camera di questo tipo, è il software. In questo Insta360 non sfigura di certo.

Il software Insta360 Studio ha ricevuto una serie di aggiornamenti significativi. Tra le novità più importati spicca la possibilità di visualizzare le anteprime delle clip a 360 gradi direttamente dal file manager.

Non si tratta di una semplice icona statica, ma di un player interattivo che replica l’esperienza di visualizzazione di piattaforme come YouTube VR.

Un’altra aggiunta degna di nota è la funzione Tilt Restore. Questa opzione consente di preservare l’angolo di inclinazione originale delle riprese, rivelandosi particolarmente utile in scenari dinamici come il motorsport.

Anche lo stitching guidato dall’Intelligenza Artificiale è stato potenziato grazie alla nuova opzione Stitch Fusion Angle. Questa funzionalità è progettata per ripulire le linee di giunzione nelle riprese ravvicinate.

Editing per Apple Vision Pro: L’export immersivo diventa semplice

Forse l’aggiornamento software più impattante riguarda la compatibilità con l’ecosistema Apple: ora è possibile editare video a 360 gradi destinati alla riproduzione su Apple Vision Pro direttamente all’interno di Insta360 Studio.

L’app mobile, disponibile sia per iOS che per Android, incrementa il divertimento, anche degli utenti casual, perché li aiuta a creare in maniera automatica e tramite semplici click, dei filmati davvero originali.

L’app propone un mix sofisticato di funzioni, accessibili e immediate per le operazioni base, ma ricca di strumenti potenti che richiedono. L’interfaccia utente è organizzata in modo chiaro, facilitando la navigazione rapida tra le registrazioni, il reframing di precisione e l’applicazione di effetti basati sull’intelligenza artificiale.

Una delle novità più rilevanti è l’automazione AI per le clip “highlight”: il sistema è ora in grado di analizzare il girato, riconoscere autonomamente i momenti visivamente più spettacolari o emozionanti così da montare in automatico dei brevi video pronti per la condivisione.

Invisible Dive Case Pro, immersioni sicure a 360°

Veniamo a quello che, con tutta probabilità, è uno degli accessori immancabili per chi pratica attività subacquee: l’Invisible Dive Case Pro.

Realizzato con materiali di “grado professionale”, l‘Invisible Dive Case Pro garantisce una qualità delle immagini subacquee decisamente superiore, come peraltro testimoniano i video sparsi in questo articolo.

Partiamo, però, da quello che potrebbe essere un contro: la custodia risulta piuttosto voluminosa, molto più pesante quando si è fuori dall’acqua e dotata di una maggiore spinta di galleggiamento una volta immersa.

Grazie alla sua totale trasparenza, questa custodia scompare dall’inquadratura regalando riprese subacquee a 360° e le prospettive in terza persona tipiche del Selfie Stick Invisibile. Costruita per garantire l’impermeabilità fino a 50 metri di profondità, vanta un design ottico sviluppato su misura per esaltare nitidezza e dettagli delle immagini in immersione.

Una volta inserita, la Insta360 X5 riconosce automaticamente l’Invisible Dive Case Pro e attiva la modalità dedicata, permettendoti di iniziare a registrare all’istante senza perdite di tempo, e di gestire le modalità di scatto grazie ai grandi e voluminosi tasti innestati nel caso stesso.

Per gestire l’assetto, viene fornita in dotazione un’asta zavorrata che neutralizza gran parte della galleggiabilità positiva; ciononostante, è indispensabile mantenere una presa salda e verificare accuratamente la propria pesata personale prima dell’immersione.

Sul fronte delle prestazioni, il girato appare più nitido e meno soggetto a distorsioni o rifrazioni della luce rispetto all’housing normale.

Ovviamente, considerando l’investimento importante, costa infatti 139 euro, il case sarà da consigliare soltanto a chi pratica immersioni costantemente con l’obiettivo di ottenere riprese lunghe dal taglio cinematografico. Di contro, per brevi clip destinati ai social media non è certamente un accessorio essenziale.

Conclusioni

La Insta360 X5 non si limita a un semplice aumento di risoluzione, ma rappresenta una maturazione hardware che ascolta finalmente le richieste dei creator. Risolvendo il tallone d’Achille storico delle action cam 360 — la fragilità delle lenti — e introducendo sensori significativamente più grandi, la X5 offre un salto qualitativo tangibile, soprattutto nella gestione della luce e nel dettaglio organico delle immagini.

Se la X4 aveva spinto i pixel al limite, la X5 ne raffina la sostanza, confermandosi come lo strumento definitivo per chi cerca qualità professionale in un corpo tascabile.

PRO

Riparabilità delle lenti rivoluzionaria:

Nuovi sensori da 1/1.28″ e sovracampionamento da 11K

Gamma Dinamica:

Impermeabilità fino a 15 metri (e fino a 50 con il Case Subacqueo Invisibile Pro)

Nuovo sistema di aggancio magnetico

kit sostituzione lenti economico, ma…

CONTRO

… kit sostituzione lenti non incluso nella confezione e non economico

Su Amazon Insta360 X5 si acquista direttamente a questo indirizzo a partire da 589 euro nel pack standard, con numerosissimi bundle pensati per ogni esigenza.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

X5 Case Subacqueo Invisibile Pro costa 139 € e si acquista direttamente dallo store INSTA360.