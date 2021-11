Monterey, tre fotografi creano il wallpaper che mancava

Ormai da diversi anni a questa parte Apple include in ogni nuova edizione del suo sistema operativo per Mac spettacolari fotografie naturalistiche di paesaggi come sfondo e wallpaper di macOS: purtroppo questo non è avvenuto per l’ultimo macOS Monterey, che include esclusivamente una immagine astratta, così tre amici fotografi professionisti hanno pensato bene di unire le forze per crearne uno.

L’intraprendente trio, senza dubbio tutti appassionati sfegatati Apple, ha rilevato l’assenza di un wallpaper naturalistico per macOS Monterey fin dal keynote Apple del 18 ottobre.

Per colmare la lacuna gli amici non hanno badato a risparmiare tempo e risorse, organizzando una lunga trasferta nella località di Monterey in California nel tentativo di individuare la località esatta che ha ispirato il wallpaper astratto di Apple. Purtroppo quest’ultimo è stato ideato prendendo come ispirazione un profondo canyon sottomarino, luogo impossibile da raggiungere per un servizio fotografico.

Così dopo diversi spostamenti in auto, nottate nei sacchi a pelo e persino una sessione di foto aeree, il trio ha scelto di individuare una località speciale e simbolica della regione, la stessa che Apple avrebbe scelto se avesse creato un wallpaper naturalistico per macOS Monterey.

Visto che Apple mette sempre a disposizione una immagine statica e anche una dinamica, con luci e colori più tenui come wallpaper per l’uso serale e notturno del Mac, il trio si è attrezzato per lunghi accampamenti di 24 ore nelle località più interessanti. Il risultato di questo lungo processo è mostrato nel simpatico video realizzato dai tre fotografi che riportiamo in questo articolo.

Non si può negare che l’immagine finale per il wallpaper di Monterey mancante è decisamente riuscita: può essere scaricata da questa pagina sia in versione statica che dinamica che cambia in base all’orario del giorno.

