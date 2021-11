I jeans di Samsung battono lo straccio Apple

Anche se il panno Apple per pulire gli schermi ha suscitato qualche commento sarcastico, si tratta di un prodotto utile, lo stesso non si può dire dei jeans Samsung Z Flip realizzati in collaborazione con Dr Denim proposti in tiratura limitata in Australia.

Non si possono acquistare singolarmente: per averli occorre comprare l’intero pacchetto Z Flip Pocket Denim che include un terminale Galaxy Z Flip3 e un paio di jeans personalizzati in modo tanto originale quanto assurdo, proposti nella versione per uomo e anche da donna.

L’idea del pacchetto promozionale parte dalla filosofia e dalla struttura stessa dello smartphone del colosso sudcoreano, un pieghevole con chassis a conchiglia che una volta aperto mette a disposizione uno schermo da 6,7 pollici. Quando è chiuso l’ingombro viene praticamente dimezzato, mentre nella parte esterna è disponibile un piccolo schermo OLED da 1,9” per leggere notifiche e anteprime dei messaggi senza dover aprire ogni volta il terminale.

Così Dr Denim ha pensato bene di mettere in evidenza le dimensioni compatte e l’ingombro ridotto di Samsung Galaxy Z Flip3 realizzando jeans che offrono solo ed esclusivamente una piccola sola tasca frontale, ben in vista, dedicata ad ospitare il telefono.

Dopo tutto, proprio grazie a questo terminale, le tasche dei pantaloni non sono più necessarie, così Dr Denim ha pensato bene di rimuoverle tutte. Sparite le due tasche posteriori, mentre quelle frontali ci sono ma sono entrambe sigillate dal logo con la lettera Z, quindi rimangono utili giusto per pubblicizzare ulteriormente lo smartphone.

Per i super appassionati Samsung o per chi è alla ricerca di stranezze commerciali basti sapere che il bundle promozionale è proposto solamente in 450 esemplari al prezzo di 1.499 dollari australiani, circa 965 euro. Nel frattempo il panno Apple per pulire i display va a ruba: per chi lo ordina ora i tempi di spedizione slittano fino a gennaio o febbraio del prossimo anno.

