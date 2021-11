iPad quarta generazione diventa obsoleto

A nove anni esatti dalla commercializzazione, iPad di quarta generazione diventa obsoleto: Apple lo ha infatti aggiunto alla lista di quei dispositivi per i quali, da questo momento in poi, non sarà più possibile richiederne l’assistenza, trasformandolo di fatto in un oggetto da collezione e nient’altro.

Questo tablet fu rilasciato infatti nel mese di novembre del 2012 ed è stato il primo degli iPad a proporre la presa Lightning in sostituzione del connettore a 30 pin. All’epoca dentro Apple metteva il processore A6X che raddoppiava le prestazioni della CPU e della grafica rispetto al modello di terza generazione che andava a sostituire.

Come già accaduto per iPod touch di quinta generazione da 16 GB lo scorso settembre, a partire da questo momento questo iPad non potrà più ottenere l’assistenza hardware ufficiale, né i service provider potranno ordinare le parti di ricambio per questo e tutti gli altri prodotti elencati nella pagina dove Apple suddivide per categoria tutti i dispositivi per i quali è stata interrotta la distribuzione per la vendita da più di sette anni.

Perciò chi ha bisogno di ripararlo perché non si sente ancora pronto per usarlo come un tagliere dovrà tenere a mente che non potrà più rivolgersi ad Apple né ad uno dei servizi di riparazione autorizzati: come soluzione avrà a disposizione soltanto gli altri centri non riconosciuti ufficialmente che, in base alla propria disponibilità delle parti di ricambio in magazzino, potranno procedere o meno con l’assistenza del prodotto.

L’alternativa, sempre che sia possibile recuperare online i componenti necessari, è procedere a proprio rischio e pericolo con la riparazione fai-da-te magari aiutandosi con una delle video guide presenti in rete.

Ricoriamo infine che il mese scorso il primo Apple Watch è entrato nella lista dei prodotti vintage, la prima fase che prossimamente lo porterà ad essere poi ammesso a quella dei dispositivi obsoleti ed essere così escluso dalle riparazioni ufficiali.