Mophie Powerstation Hub è il genio della ricarica

Difficile immaginare un accessorio per la ricarica più completo e versatile di Mophie Powerstation Hub per iPhone, Android e non solo, ultimo arrivato nella famiglia di prodotti Powerstation. Questo nuovo dispositivo 3 in 1 è un alimentatore da parete, una batteria portatile e anche una base di ricarica Qi, tutto in uno.

Infatti è stato progettato per non lasciare mai a secco di corrente gli utenti, oggi sempre più alle prese non solo con lo smartphone, ma anche con una serie di accessori e gadget che richiedono costantemente di essere ricaricati, ovunque si trovino.

Collegato a una presa di corrente a muro Mophie Powerstation Hub ricarica la batteria integrata da 6.100 mAh ed è in grado di ricaricare fino a 3 dispositivi, utilizzando le due porte USB-A e una porta USB-C. Delle due porte USB-A una è da 5W, mentre l’altra sfrutta la tecnologia Quick Charge 3.0 con potenza fino a 15W.

Invece la porta USB-C con Power Delivery eroga una potenza massima in uscita di 18W. Questo significa che purtroppo non possiamo ricaricare un MacBook, ma iPhone e iPad possono essere ricaricati al massimo della potenza e con tempi inferiori rispetto all’alimentatore USB-A standard fornito da Apple.

Ma l’utilità di Mophie Powerstation Hub si estende anche quando non abbiamo una presa di corrente a portata di mano. Grazie alla batteria integrata da 6.100 mAh possiamo ricaricare lo smartphone o altro. Non solo tramite le porte USB-A e USB-C, ma anche appoggiandoli sulla parte superiore dell’accessorio che di fatto è una base di ricarica Qi. Così possiamo ricaricare gli iPhone con ricarica wireless, gli AirPods con custodia Qi e in generale tutti gli Android e i dispositivi che supportano la ricarica con questo standard.

Mophie mostra la possibilità di sostituire la presa di corrente USA con una di formato compatibile con altre nazioni. In ogni caso sul sito del costruttore Mophie Powerstation Hub è disponibile al prezzo di 100 euro ma, nel momento in cui scriviamo nella confezione è inclusa solo la presa USA.

Sulle pagine di Macitynet abbiamo parlato degli accessori Mophie Powerstation in diversi articoli.