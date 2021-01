Morto per sempre: Adobe raccomanda vivamente di disinstallare Flash

Il Flash Player di Adobe è ufficialmente morto e defunto il 31 dicembre 2020. Adobe ha ricordato più volte che questo sarebbe accaduto e a chi ha le ultime versioni del player installato, viene mostrato un messaggio per avvisare che il software in questione non verrà più aggiornato e supportato, invitando a eliminarlo dal proprio computer.

La tecnologia di Adobe in passato è stata sfruttata per lo sviluppo di siti web dinamici ed interattivi ma da anni la piattaforma proprietaria è stata lentamente abbandonata con l’arrivo di HTML5. Flash è stato senza dubbio interessante ma aveva numerosi limiti (es. l’impossibilità di tradurre al volo pagine web con incorporate animazioni o di gestire testi tenendo conto di problematiche di accessibilità) e soprattutto si è rivelato un colabrodo senza precedenti, sfruttato da cybercriminali per accedere in vari modi a sistemi con installato il Player.

Adobe spiega: “Poiché gli standard aperti come HTML5, WebGL e WebAssembly sono maturati negli ultimi anni, la maggior parte ora fornisce molte delle capacità e funzionalità a cui i plugin hanno aperto la strada e sono diventati una valida alternativa per i contenuti sul web”. “Nel corso del tempo, abbiamo visto le app di supporto evolversi per diventare plug-in e, più recentemente, molte di queste funzionalità di plug-in sono state incorporate negli standard web aperti. Oggi, la maggior parte dei fornitori di browser sta integrando le funzionalità una volta fornite dai plug-in direttamente nei browser e deprecando i plug-in”.

Non ha in altre parole più senso installare Flash e Adobe stessa invita a eliminarlo. Si può fare seguendo le istruzioni che appaiono a video con le ultime versioni del player. Di seguito le istruzioni su come eliminarlo da tutti i Mac (anche i meno recenti):

1) Portatevi a questo indirizzo del sito web di Adobe e scaricate l’utility dedicata per dinstallare Adobe Flash

2)Per eseguire il programma di disinstallazione, fate doppio clic sulla relativa icona nella finestra. Se viene visualizzato un messaggio per confermare se aprire il file del programma di disinstallazione, fate clic su Apri.

3) Quando il programma di disinstallazione si avvia, fate clic su Disinstalla. Al termine della dinstallazione un messaggio avviserà dell’avvenuta disinstallazione. Uscite e riavviate il browser che usate normalmente (Safari, Chrome, Firefox, ecc.