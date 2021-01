MacBook Pro M1 tornano in pronta spedizione su Amazon

Dopo u periodo di assenza che dura da diversi giorni prima di Natale tornano disponibili su Amazon non solo i Mac mini M1 ma anche i MacBook Pro con il processore M1.

Si tratta di un’ottima notizia per chi è costretto o preferisce il lavoro da casa. Queste macchine sono infatti la più recente creatura di Apple nel campo dei portatili, le prime (con i MacBook Air) ad avere il processore costruito in casa, una scelta che rappresenta la svolta più importante nel campo hardware dettata da Cupertino durante gli ultimi anni

Le macchine che vediamo su Amazon in pronta spedizione sono sia quella da 256 Gb che quella da 512 GB. Le caratteristiche principali elencate da Amazon sono queste

Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning

Fino a 20 ore di autonomia

CPU 8‐core con prestazioni fino a 2,8 volte più veloci

GPU 8‐core, per una grafica fino a 5 volte più veloce

Neural Engine 16‐core

8GB di memoria unificata

Archiviazione SSD ultraveloce

I MacBook Pro non sono così difficili a trovare quanto i MacBook Air con processore M1, e i tempi di consegna sono recentemente scesi ad una sola settimana, ma acquistare su Amazon fornisce alcuni vantaggi. Uno di questi è la consegna a casa vostra che avviene in anticipo rispetto all’acquisto su Apple Store. In più avete la possibilità di acquistare in cinque rate senza interessi, senza busta paga e senza burocrazia. In pratica potete pagare in cinque mesi a 341,80 euro al mese oppure a 295,80 euro al mese a seconda del modello prescelto. L’unica precondizione è avere una “storia” di acquisti su Amazon.

Click qui per comprare