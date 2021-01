AirPods Max, come attivare la cancellazione del rumore su entrambi i lati

C’è anche un problema software con gli AirPods Max. Dopo un utilizzo prolungato, oltre alla condensa che si deposita all’interno dei padiglioni alcuni utenti hanno riscontrato un bug con il sistema di cancellazione del rumore, per la precisione quando si passa alla modalità trasparenza.

Come spiegato nella nostra recensione, sul padiglione destro degli AirPods Max è presente un pulsante che permette di passare tra una e l’altra in un click. Entrambe sono già note a chi possiede o in precedenza ha provato gli AirPods Pro, che utilizzano infatti le stesse tecnologie. In sostanza i microfoni che con la cancellazione attiva del rumore (ANC) collaborano per eliminare i rumori circostanti, con la modalità trasparenza fanno sì che l’utente percepisca quel che accade intorno senza dover togliere le cuffie.

Basta un click per continuare ad ascoltare la musica in cuffia ma al contempo poter ascoltare i rumori circostanti quando si attraversa la strada, oppure la domanda rivolta da una persona che si ha di fronte. Il problema che si verifica con gli AirPods Max, sta proprio qui. Come segnalato da diversi utenti, occasionalmente il sistema fa cilecca e anziché passare da una modalità all’altra, resta come “incantato” lasciando attiva quella corrente su un padiglione e abilitando l’altra modalità sull’altro padiglione.

Si tratta di un problema intermittente e per il quale al momento non c’è una vera e propria soluzione. Bisognerà aspettare che Apple trovi il modo di eliminarlo alla radice tramite un aggiornamento del software, ma fino a quel momento l’unica cosa che si può fare è riavviare gli AirPods Max. Vi spieghiamo come si fa.

Come riavviare gli AirPods Max

Prima di procedere, assicuratevi che siano carichi collegandoli ad una fonte di energia tramite il cavetto USB-C Lightning in dotazione. Schiacciate e tenete premuti contemporaneamente il tasto per interscambiare le due modalità e la Corona Digitale, fino a quando l’indicatore LED presente nell’area inferiore del padiglione non inizia a lampeggiare illuminandosi di un colore ambrato. Questo sta ad indicare che il riavvio è cominciato. Attendetene la conclusione e, appena tornano disponibili, il problema non dovrebbe più ripresentarsi. In caso contrario, basta eseguire nuovamente questa procedura.

Nel caso in cui il problema si dovesse presentare troppo spesso, si può anche provare con un ripristino completo delle cuffie. La procedura è la stessa, ma la pressione prolungata di entrambi i tasti deve durare più di 15 secondi, fino a quando l’indicatore LED, dalla luce ambrata, non passerà a quella di colore bianco. A quel punto il reset sarà completato e sarà possibile abbinare nuovamente gli AirPods Max al proprio dispositivo seguendo i vari passaggi proposti dal processo di prima configurazione.

Se poi anche questo non dovesse funzionare, allora forse è il caso che contattiate il supporto Apple.